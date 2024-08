Alfredo Pedullà ha svelato il retroscena che si cela dietro il sì di Kalulu alla Juventus. Il Milan, dalla sua vendita, ricaverà una cifra vicina ai 20 milioni.

Pierre Kalulu alla Juventus. E’ stata senza dubbio la notizia di mercato attorno alla quale si è generato maggior dibattito nelle ultime ore, in particolare in seno al tifo rossonero. Supporter divisi, come spesso capita, tra chi sosteneva l’opportunità di incamerare 20 milioni di euro per un giocatore che, tra infortuni e nuovi acquisti, era finito ad essere la quinta scelta di Fonseca. Altri, invece, ne rivendicavano la bontà del talento nonostante l’ultima stagione non sia stata particolarmente fruttuosa e redditizia per il giovane francese. Alfredo Pedullà, in un editoriale sulle colonne di ‘Sportitalia’ , ha svelato le ragioni che hanno spinto Kalulu ad accettare la Juventus dopo un iniziale dubbio in merito.

La telefonata di Thiago Motta

Alfredo Pedullà ha sottolineato che “Pierre Kalulu è rimasto nel pensatoio per qualche giorno in più, ma non aveva rifiutato la Juventus nella mattinata di lunedì. Piuttosto stava continuando a riflettere, si stava mentalizzando sulla svolta della sua giovane carriera, aspettava soltanto il momento giusto per sciogliere le ultime riserve. Un giovane di 24 anni vuole, pretende, certezze all’interno del suo percorso, probabilmente la formula del prestito con diritto di riscatto le aveva leggermente minate. Ma senza comunque prendere la strada del no assoluto, anzi. Al telefono Thiago Motta era stato chiaro e conciso, della serie “ti voglio, avrai le tue soddisfazioni”“.

Moise Kean-Pierre Kalulu

Kalulu come Checco Zalone?

“Oggi il posto fisso lo pretende Checco Zalone, e a quello magari non si rinuncia quando ti propongono avventure, nel caso di Pierre il balzo in carriera era comunque considerato di prestigio. Alla fine ha detto sì, la Juve verserà circa 20 milioni tra prestito oneroso, diritto e bonus, ha aggiunto una percentuale del 10 per cento da eventuale rivendita, affare fatto. Kalulu sarà prezioso, vorrà dimenticare qualche mese rossonero condizionato da un grave infortunio, con Thiago Motta al comando della truppa potrà migliorare – c’è da giurarci – anche dal punto di vista tattico”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG