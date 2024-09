Il Milan potrebbe incontrare nelle prossime ore un emissario del Galatasaray per chiudere la cessione del difensore.

Nel frenetico mondo del calciomercato, dove le strategie e le mosse possono cambiare destino ai giocatori quasi da un momento all’altro, il destino di Fodé Ballo-Touré potrebbe subire una nuova svolta. Tra le mura del Milan, è maturata la possibilità che il difensore lasci il club per accasarsi altrove, con il Galatasaray che appare come una probabile destinazione. Questo scenario emerge in un contesto in cui i mercati calcistici di alcuni Paesi sono ancora aperti, alimentando speculazioni e negoziati fino all’ultimo.

Le opzioni del Galatasaray

Il Galatasaray, illustre squadra del campionato turco, si trova a dover valutare varie alternative per rinforzare la propria rosa, in vista della chiusura imminente del calciomercato. Tra le opzioni considerate c’è quella di Nicola Zalewski, talento polacco con origini italiane, attualmente in bilico tra rimanere nella capitale italiana o trasferirsi a Istanbul. Tuttavia, il giocatore non ha ancora preso una decisione definitiva, spingendo il Galatasaray a valutare piani alternativi per non restare a mani vuote.

esultanza gol Fode’ Ballo Toure’

Ballo-Touré nel mirino

In questo scenario, emerge il nome di Fodé Ballo-Touré, laterale difensivo di proprietà del Milan, che potrebbe rappresentare un’opzione valida per il Galatasaray. Secondo le informazioni divulgate da esperti di mercato, il club turco ha mostrato interesse per il calciatore senegalese, che vanta anche la cittadinanza francese. Dopo una stagione in prestito in Inghilterra, al Fulham, Ballo-Touré è tornato a Milano, legato ai rossoneri da un contratto in scadenza nel giugno del 2025, con uno stipendio annuale netto di 1,2 milioni di euro.

Una trattativa aperta

La pista che porta a Ballo-Touré sembra dunque prendere corpo, con il Galatasaray pronta a intraprendere i passi ufficiali per avviare una trattativa. Non si esclude che possa avvenire, nei prossimi giorni, un incontro tra rappresentanti del club turco e del Milan per discutere le condizioni di un possibile trasferimento. Da parte sua, il Milan potrebbe valutare la cessione del calciatore come un’opportunità sia per fare cassa sia per permettere a Ballo-Touré di trovare maggiore continuità altrove, soprattutto in vista dell’intenso calendario delle competizioni europee e domestici.

