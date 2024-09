Il Milan inizia a cautelarsi in caso di addio di Theo. Il suo sostituto gioca già in Serie A e costa 40 milioni. Su di lui anche due top club inglesi.

In un periodo di fermento e strategie calcistiche per il Milan, ci sono questioni aperte che potrebbero cambiare le carte in tavola per la squadra rossonera. Una di queste riguarda il futuro di uno dei suoi giocatori chiave: Theo Hernandez. Con un contratto in scadenza nel 2026 e negoziazioni per il rinnovo che sembrano procedere a rilento, il club sembra già guardarsi intorno, valutando opzioni per il post-Hernandez. Ma chi potrebbe prendere il suo posto sulla fascia sinistra della difesa milanista

La questione Theo Hernandez

Theo Hernandez, un pezzo pregiato nella scacchiera del Milan, si trova al centro di speculazioni sul suo futuro. La mancanza di progressi concreti nel rinnovo del suo contratto ha acceso i riflettori sulla possibile partenza dell’atleta francese, offerto ai top club europei tra cui Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Real Madrid. La posizione di Hernandez nel club si fa quindi incerta, soprattutto dopo le sue assenze in campo in importanti match di campionato, accrescendo le voci di un suo malcontento o di una strategia del Milan a lungo termine.

Patrick Dorgu

Un talento danese-nigeriano nel mirino del Diavolo

Mentre il futuro di Hernandez rimane avvolto nell’incertezza, il Milan non resta a guardare e – scrive Calciomercato.it – punta gli occhi su Patrick Dorgu, un giovane e promettente terzino sinistro. Dorgu, con radici nigeriane ma ormai nel giro della Nazionale danese, è emerso come una potenziale stella grazie alle sue prestazioni con il Lecce, attirando l’interesse non solo del Milan ma anche di club della Premier League, come Chelsea e Tottenham. Con un prezzo fissato attorno ai 40 milioni di euro, il suo trasferimento non sarebbe un’operazione semplice, ma il Milan sembra pronto a considerare seriamente questa pista per rafforzare la fascia sinistra.

