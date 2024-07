Bennacer avrebbe aperto al trasferimento in Arabia. Il Milan considera la cessione, anche a un prezzo inferiore alla clausola da 50 milioni.

Il Milan nel prossimi mercato ha la ferma intenzione di aggiungere qualità e dinamicità a tutti i reparti della rosa di Fonseca- Tra questi figura senza dubbio anche il centrocampo, zona in cui la squadra mercato rossonera desidera alzare il tasso tecnico-tattico, per consentire al tecnico portoghese di avere quante più frecce possibili al suo arco per sciorinare il gioco che ha in mente di proporre al Milan. I nomi accostati ai rossoneri in tal senso sono diversi, spaziando da Fofana a Trindade, da Rabiot a Wieffer. In uscita però potrebbe esseri Bennacer. Alfredo Pedullà ha approfondito gli scenari in merito al futuro dell’algerino.

Bennacer: sì alla’Arabia

Era nell’aria, da giorni, l’indiscrezione dell’interesse concreto del mondo arabo per Bennacer. L’algerino ha vissuto una stagione tra molte ombre, senza dubbio frenato anche dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per molti mesi. Il suo rientro non ha prodotto quella qualità a cui aveva abituato tutti, in particolare l’anno dello scudetto. La sua posizione nel Milan ha perso dunque stabilità, diventando un sacrificabile soprattutto quest’anno che la società si è posta l’obiettivo di alzare il livello generale della rosa. Alfredo Pedullà riferisce che ci sarebbero già stati alcuni incontri con il calcio arabo in virtù di un interesse concreto. Il giocatore inoltre avrebbe aperto a questa possibilità.

Il Milan fissa il prezzo

Bennacer ha una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro ma – riferisce Alfredo Pedullà – il Milan potrebbe prendere in considerazione di accettare offerte considerevolmente inferiori a tale cifra. Il futuro dell’algerino si tinge sempre più di mistero e la sua permanenza a Milano sempre meno probabile. L’apertura del calciomercato arabo potrebbe segnare il passo d’addio del centrocampista ai rossoneri.

