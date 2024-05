Il Milan valuta la cessione di Bennacer al termine della stagione. La strategia del Club in merito al futuro del centrocampista algerino.

Il prossimo mercato del Milan non sarà facile in quanto dovrà affrontare diverse situazioni spinose che meritano la massima attenzione. In particolare quella relativa ai rinnovi contrattuali di Theo e Maignan. I due francese sono accomunati dalla medesima scadenza contrattuale: giugno 2026. Inoltre il Milan dovrà valutare le possibili offerte in arrivo per i suoi giocatori più rappresentativi, tra cui figura anche Bennacer.

esultanza gol Ismael Bennacer

Bennacer al passo d’addio?

Il futuro di Bennacer è ancora tutto da scrivere. La sua permanenza all’ombra della Madonnina non è per nulla scontata. Il centrocampista algerino – scrive Calciomercato.com – potrebbe subire il richiamo della cultura araba e magari accettare le lusinghe della Saudi pro League, nonostante le recenti smentite del suo agente in merito. Il Milan, da canto suo, non forzerà la mano in tal senso, offrendosi però disponibile ad ascoltare qualsiasi offerta che dovesse arrivare per lui. La sensazione è che conterà molto la volontà del calciatore se restare o meno al Milan.

Capitolo Maignan e Theo

Calciomercato.com riferisce inoltre che è in agenda, nei prossimi giorni, un incontro tra Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e gli agenti di Mike Maignan e Theo Hernandez. Sul tavolo ovviamente i loro rinnovi con il Milan, i quali sono al momento al primo posto tra le priorità del Club. La volontà di restare c’è, occorrerà trovare la formula ideale per continuare insieme e respingere convintamente al mittente i possibili assalti di Bayern Monaco, PSG e Chelsea.

L’articolo Milan, Bennacer in vendita La strategia del Club proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG