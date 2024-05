Tiago Santos è più vicino al Milan di Emerson Royal. Ecco le due ragioni per cui il portoghese è in vantaggio nelle gerarchie.

Il mercato del Milan è delineato nelle intenzioni, occorre solo definire i nomi e i profili. Ciò che trapela da Casa Milan è evidente, un messaggio chiaro e preciso su come e dove rinforzare la rosa che sarà di Fonseca. Ampi interventi in difesa, dove con ogni probabilità i rinforzi saranno due: un difensore centrale e un terzino di fascia destra. Proprio su quest’ultimo ruolo il Milan sembra stia avanzando con decisione per spazzare via ogni dubbio. Sulla bilancia, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos del Lilla. Il secondo, per almeno due ragioni, sarebbe il preferito della squadra mercato rossonera.

Paulo Fonseca

I contatti con Emerson Royal

Nella giornata ieri, a casa Milan, ci sarebbe stato un incontro per approfondire la posizione di Emerson Royal del Tottenham. Il profilo piace, e nemmeno poco. Il club inglese lo valuta tanto, almeno 20 milioni di euro ma è probabile che la cifra sia anche superiore. Motivo per cui il Milan si cautela con un piano b, il quale porta il nome di Tiago Santos.

Perché Tiago Santos?

Il piano b appena descritto che riconduce a Tiago Santos – secondo la rosea – è molto più di un piano di riserva ma, ora dopo ora, assume le caratteristiche di quello principale. I motivi alla base dello scatto nelle gerarchie della squadra mercato rossonera sono principalmente due. Il primo è legato al costo del cartellino, meno esoso di quello di Emerson Royal. Con 10-12 milioni è possibile infatti prelevarlo dal Lilla. Il secondo è perché il giocatore ha già lavorato con Fonseca e il tecnico portoghese lo apprezza molto. Motivazioni che spingono Tiago Santos in pole per il Milan.

