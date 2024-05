Yusuf Yazici potrebbe essere il prossimo colpo del Milan. Al giocatore l’idea non dispiace, soprattutto perché ritroverebbe Fonseca.

Il Milan guarda al mercato con una forza in più: aver ormai scelto il nuovo tecnico. L’arrivo di Fonseca permette alla squadra mercato rossonera di poter iniziare a imbastire la prossima campagna di rafforzamento estiva anche in funzione delle sue preferenze. Tra i nomi che circolano, il profilo di Yusuf Yazici potrebbe solleticare le fantasie rossonere. Il calciatore turco ha parlato del proprio futuro e dell’interesse per lui del Milan ai microfoni del portale francese ‘So Foot’.

Paulo Fonseca

Yusuf Yazici apre ai rossoneri

Yusuf Yazici, centrocampista offensivo turco classe 1997 del Lilla, potrebbe essere un profilo su cui il Milan sta lavorando per il prossimo mercato. Il giocatore, intervistato sul possibile approdo in rossonero, non ha nascosto il gradimento al buon esito della trattativa. Ha affermato infatti che di aver “piacere che molti club importanti si interessino a me, ho ancora tanti sogni da realizzare nel calcio. Non si può restare insensibili davanti a club come il Milan, che per me significa giocatori alla Ronaldinho, Beckham”.

Il rapporto con Fonseca

La chiave di volta che potrebbe favorire l’arrivo di Yusuf Yazici al Milan è rappresentata proprio da Paulo Fonseca. I due si conoscono bene, hanno lavorato insieme al Lilla. Il giocatore ha affermato infatti che il portoghese “è un un allenatore che apprezzo molto, perché mi ha dato fiducia e mi ha insegnato molte cose. Mi piace la sua sincerità e la sua vicinanza con i giocatori”. Ha proseguito poi sottolineando il grande percorso di crescita che avuto sotto la sua guida, rimarcando che “con lui ho sviluppato un calcio più maturo, più spietato offensivamente e ormai mi piace anche difendere: e mai avrei pensato di dirlo un giorno. Fonseca mi ha mostrato che amministrare il gioco dietro la punta non è sufficiente. Ormai adoro recuperare palla e questo mi mancava. Sono più vecchio e capisco meglio l’importanza della fase di copertura nel calcio odierno”.

Yusuf Yazici può giocare come trequartista o ala destra, all’occorrenza anche come punta centrale. Il suo valore di mercato, stimato dal noto sito transfermarkt, è di 10 milioni di euro. Il suo contratto scade a giugno 2024.

