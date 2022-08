Charles De Ketelaere non stecca la sua prima da titolare nel Milan contro il Bologna. Prestazione super del talento belga

C’era tantissima attesa nella prima da titolare di Charles De Ketelaere con il Milan. Un attesa che è stata ampiamente ripagata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, contro il Bologna il classe 2001 è subito dentro al gioco di Pioli. L’assist per Leao è il suo timbro, ma quello per Kalulu (non insaccato in rete dal difensore rossonero) poteva essere la copertina.

La pressione lo esalta e non lo schiaccia. Ora l’unica attesa rimasta per il pubblico del Milan è l’urlare il suo nome a San Siro dopo un gol. Se le premesse sono queste, non dovrebbe mancare molto.

