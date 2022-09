Dubbi in casa Milan per Pioli per quanto riguarda la trequarti: Brahim Diaz sembra il favorito su De Ketelaere

Tra qualche ora il Milan affronterà la Dinamo Zagabria in Champions League.

Sulla trequarti Pioli non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi ma come riportato da Sky Sport il favorito dovrebbe essere Brahim Diaz con De Ketelaere inizialmente in panchina.

L’articolo Milan, Brahim Diaz favorito su De Ketelaere sulla trequarti proviene da Calcio News 24.

