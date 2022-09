Pagelle Milan Dinamo Zagabria Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Youth League

Le pagelle del match tra Milan Primavera e Dinamo Zagabria, match valido per la seconda giornata di Youth League.

Nava 6: Si limita a dare indicazioni alla sua difesa. Poco impegnato.

Simic 6: Un buon esordio da titolare. Si fa vedere in fase di spinta e in fase difensiva si fa saltare poche volte. (Dal 60′ Bakoune 6: Gestisce la situazione con tranquillità)

Coubis 6,5: Guida la difesa con personalità. Fisicamente è ingiocabile.

Paloschi 6,5: Un mastino. Impeccabile negli anticipi.

Bozzolan 6,5: Motorino instancabile sulla sinistra. Ha energie illimitate.

Zeroli 6,5: Gara fatta di tanta intelligenza e di qualche imprecisione decisamente perdonabile.

Eletu 7: Gara totale del classe 2005. Raramente sbaglia un pallone in regia.

Pluvio 6,5: Presente in entrambe le fasi, ragazzo in costante crescita. (Dal 60′ Gala 6: Ha tanta voglia di fare)

Traorè 7,5: Gol, assist e giocate di lusso. Quando gioca così è inarrestabile. (Dal 65′ Scotti 6: Entra con personalità)

Longhi 6,5: Fa a sportellate con i difensori croati con impegno e con buoni risultati. (Dal 68′ Lazetic 6,5: Era l’uomo più atteso, si mette subito in mostra. Tante giocate, forse anche troppo individuali, ed infine il gol tanto desiderato)

El Hilali 7: Anche per lui gol e assist. Non sembra aver intenzione di fermarsi in questo inizio stagione. (Dall’88’ Foglio S.V.)

The post Pagelle Milan Dinamo Zagabria Primavera 3-0: Chaka insegna calcio appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG