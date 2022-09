Milan Dinamo Zagabria Primavera 3-0: sintesi, tabellino, cronaca e risultato del match valido per la seconda giornata di Youth League

Il Milan Primavera affronta la Dinamo Zagabria nella seconda giornata del girone E di UEFA Youth League. I rossoneri cercano la prima vittoria dopo il buon pareggio in casa del Salisburgo. La cronaca del match dal PUMA House of Football.

Milan Dinamo Zagabria Primavera 3-0: cronaca e moviola

1‘ – Comincia il match al PUMA House of Football.

10‘ – Avvio equilibrato, le due squadre si studiano. Nessuna occasione fin qui.

14‘ – Prima occasione del match, è per il Milan. Azione solitaria di Traorè che entra in area e serve Zeroli. Dalla zona del dischetto il tiro del centrocampista viene deviato da un difensore in angolo.

15‘ – Ancora Milan, ancora Traorè! Questa volta il 2004 si mette in proprio. Da una zona molto laterale cerca di sorprendere il portiere sul primo palo, para Prslja.

19‘ – Punizione del solito Traorè che termina alta sopra la traversa. Molto intraprendente il numero 11.

21‘ – Inserimento di Zeroli che riceve una palla alta da Coubis. Il centrocampista difende palla in area ma al momento del tiro viene anticipato.

26′ GOOOL MILAN! – Assist delizioso di Chaka Traorè che con un tocco sotto mette El Hilali. Letale il 10. Vantaggio meritatissimo.

30‘ – Scatenato Chaka Traorè. Semina il panico nella difesa croata con i suoi dribbling, poi il tiro da fuori area che centra solo l’esterno della rete.

41‘ – Primo tentativo degli ospiti con un tiro da fuori di Topic, palla abbondantemente alta.

45′ GOOOOL MILAN! – Contropiede micidiale per i rossoneri. Questa volta è El Hilali a mandare in porta Chaka Traorè che, a tu per tu col portiere, non sbaglia.

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

46‘ – Comincia il secondo tempo.

55‘ – Chaka Traorè riprende da dove aveva concluso nel primo tempo. Ben lanciato da Eletu, salta l’uomo con doppio passo, entra in area ma calcia alta da posizione defilata.

60‘ – Milan vicino al terzo gol. Cavalcata di Bozzolan sulla sinistra che arriva fino in fondo. Palla a rimorchio per Pluvio che deve solo appoggiare, ma all’ultimo il difensore devia la palla fuori dalla sua portata.

69‘ – Ci prova El Hilali rientrando sul destro, tiro debole.

70‘ – Altra ripartenza del Milan con Lazetic che lancia per Scotti, l’attaccante appoggia di petto per Gala che cerca il tiro rasoterra, para Prslja.

73‘ – Primo squillo di Marko Lazetic. Il serbo punta l’uomo e va via con una giocata di tacco, poi calcia addosso al portiere.

77‘ – Clamorosa occasione per i rossoneri. Arrivati davanti al portiere con un azione manovrata, nè Scotti e nemmeno El Hilali riescono a chiudere in rete.

82‘ – Ancora Lazetic questa volta altruista a servire Scotti che in area piccola non trova la zampata vincente.

85‘ – Ci riprova Lazetic in azione personale. Tiro respinto dal portiere dopo un paio di dribbling.

92′ GOOOL MILAN!- A segno Lazetic in contropiede, primo gol in rossonero.

FINISCE QUI! – Gara perfetta dei rossoneri.

Migliore in campo Milan: Chaka Traore LE PAGELLE

Milan Dinamo Zagabria Primavera 3-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 24′ El Hilali, 45′ Traorè, 92′ Lazetic

MILAN (4-3-3): Nava; Bozzolan, Coubis, Paloschi, Simic (60′ Bakoune); Zeroli, Eletu, Pluvio (60′ Gala); Traorè (65′ Scotti), Longhi (68′ Lazetic), El Hilali (88′ Foglio). A disp.: Torriani, Bartesaghi. All.: Abate.

DINAMO ZAGABRIA (4-5-1): Prslja; Gubijan, Katinic, Zivkovic, Cvetko (46′ Ruskovacki); Rukavina, Lukavic, Caic (46′ Vrbancic), Krdzalic, Brkljaca; Topic (46′ Sakota). A disp.: Zrilic, Katalinic, Culjak, Tonon. All.: Senzen.

ARBITRO: Evangelos Manouchos

ASSISTENTI: Nikolaidis – Fotopoulos

AMMONITI: 86′ Vrbancic

