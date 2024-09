Fabio Brini, parlando del Milan, ha affermato che la figura ideale in panchina sarebbe stata Conte. Ha inoltre sollevato un curioso interrogativo.

La scelta di Fonseca continua a far discutere, soprattutto ora che le cose non vanno come società e tifosi si auguravano. La falsa partenza in campionato ha riaperto il calderone delle polemiche, riacutizzando i dubbi sull’aver scelto Fonseca quando il mercato proponeva Antonio Conte. Fabio Brini, corso del TMW News, ha espresso considerazioni molto forti in merito alla scelta del tecnico portoghese, avanzando anche un forte dubbio in merito alla gestione sportiva in seno alla società.

L’ideale era Conte

Fabio Brini ha rimarcato che, a suo parere, “il Milan aveva bisogno di un altro tipo di allenatore e avrei puntato sicuramente su Conte“. Ha poi proseguito diramando il suo pensiero anche sul “caso Theo e Leao, è una cosa che non sta né in cielo né in terra: quando un tecnico fa delle scelte e la società crede in quel che fa il tecnico sbagliano i calciatori. Al di là del fatto che sia Theo e Leao potevano giocare dall’inizio, hanno affrontato le gare precedenti con una strafottenza che non è da calciatori importanti. Non possono decidere loro quando giocare o quando passeggiare“. E’ chiaro che il tecnico deve trovare anche delle alternative. Quando tornerà Morata c’è pure Abraham: io li farei giocare entrambi“.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Il problema in società

“Ho l’impressione che ci siano troppe persone che cercano di fare mercato e di imporre qualcosa. Ecco perché ho fatto il nome di Conte. Prendendolo devi lasciargli campo libero e ti porta un cambio di mentalità”.

