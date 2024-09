Massimo Bonanni ha criticato senza messe misure Ibrahimovic, affermando di non aver capito sufficientemente la sua funzione.

La partita di Roma contro la Lazio, nonostante la dichiarazioni di Fonseca che hanno senza dubbio ristabilito un clima più respirabile, ha lasciato ancora vivo un serpeggiare polemico decisamente forte e rumoroso. La falsa partenza in campionato, nei numeri e nella classifica, alimenta il chiacchiericcio e la levata di scudi di tifosi e addetti ai lavori contro la squadra e la società. Massimo Bonanni, nel pomeriggio di TMW Radio, ha espresso opinioni decisamente molto forti in merito alla figura di Ibrahimovic all’interno della società e in relazione al corpo squadra.

Ciò che è accaduto è pericoloso

Massimo Bonanni torna sul tanto discusso caso del cooling break, evidenziando senza mezzi termini che “quello che sta succedendo è pericoloso. Se i due giocatori più forti che hai a disposizione hanno una reazione così, al di là del fatto che poi appena entrato hanno reato l’azione del 2-2.” Commento che non tiene conto però anche della testimonianza di Abraham che oggi, in conferenza stampa di presentazione, ha chiarito la natura dei fatti nella sua interezza. Anche Furlani ha descritto l’accaduto definendolo “un non evento”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Qual è la funzione di Ibra

capito la sua funzione, diciamo che prima di mandare Fonseca però Ibra ci sbatterà la testa più volte, visto che è stata una sua scelta. E’ molto sicuro di sé, prima di mandare via una sua scelta deve succedere qualcosa d’importante. Quello che è successo però è un campanello d’allarme importante. Non ha i più forti dalla sua parte per ora”.

