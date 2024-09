Fabio Capello, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha evidenziato i problemi del Milan tirando anche le orecchie a Theo e Leao.

La partita di Roma contro la Lazio, nonostante la dichiarazioni di Furlani che hanno senza dubbio ristabilito un clima più respirabile, ha lasciato ancora vivo un serpeggiare polemico decisamente forte e rumoroso. La falsa partenza in campionato, nei numeri e nella classifica, alimenta il chiacchiericcio e la levata di scudi di tifosi e addetti ai lavori contro la squadra e la società. Non è da meno Fabio Capello che, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha messo in luce tutti i problemi del Milan di questo avvio di stagione.

Difesa Come con Pioli

Don Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha messo in luce i limiti del nuovo Milan targato Fonseca. Ha infatti esordito dicendo “i rossoneri hanno qualche problema, in quanto alcuni giocatori non stanno rendendo come dovrebbero”. In particolare Capello punta il dito sulla difesa rimarcando che “l’annata precedente i problemi erano lì, ma queste prime tre partite hanno evidenziato esattamente ciò che avevamo visto la stagione scorsa”

Rafael Leao e Theo Hernandez

La tirata di orecchie a Theo e Leao

Capello ha evidenziato poi che “l’atteggiamento di Rafael Leão e Theo Hernández non mi è piaciuto. Con quel gesto del ‘cooling break’ hanno dato l’idea di essere due bambini capricciosi“. Ha proseguito poi affermando che “se fosse capitato a me, ne avrei parlato il giorno dopo in ufficio, magari con entrambi, e soprattutto senza l’intervento della società. Queste cose devono risolversi nello spogliatoio. La loro è stata una mancanza di rispetto verso i compagni che invece sono andati in panchina a parlare con l’allenatore. I problemi non si risolvono così. In ogni caso, credo che il dialogo sia fondamentale”.

