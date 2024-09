Secondo La Gazzetta dello Sport, Pavlovic è senza dubbio uno dei migliori acquisti dell’ultima sessione di calciomercato.

Nel fervente panorama del calciomercato estivo 2024, tra le tante operazioni concluse, una in particolare sta catturando l’attenzione e raccogliendo consensi tra gli appassionati e gli addetti ai lavori: l’arrivo di Strahinja Pavlovic al Milan. Nonostante un avvio di stagione a dir poco titubante da parte della squadra rossonera, il difensore serbo si sta distinguendo come un vero e proprio baluardo difensivo, dimostrando anche una sorprendente propensività a rendersi pericoloso in fase offensiva.

Una nota positiva in un avvio complicato

Il Milan, che ha inaugurato la nuova stagione sportiva 2024-2025 con prestazioni al di sotto delle aspettative, sembra aver trovato in Strahinja Pavlovic non solo un solido difensore, ma anche una speranza per risollevarsi e ritrovare il giusto spirito competitivo. Prelevato dal RB Salisburgo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, comprensiva di bonus, Pavlovic ha dovuto posticipare il suo ingresso in campo a causa della partecipazione della squadra alla tournée negli USA, esordendo ufficialmente solo nella sfortunata trasferta contro il Parma.

Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic

Impatto immediato e prestazioni di rilievo

Già dalla sua prima apparizione, l’atleta classe 2001 ha dimostrato di possedere qualità non comuni, emergendo come il migliore in campo in una partita difficile per il Milan e mostrando una notevole padronanza sia in difesa sia nelle incursioni offensive. Il suo talento si è confermato nella successiva partita contro la Lazio, dove è riuscito a trovare il gol, evidenziando una duttilità tattica che va oltre il ruolo di mero difensore.

Un investimento promettente per il futuro

L’ingaggio di Pavlovic rappresenta, alla luce delle sue prime esibizioni, uno dei colpi più azzeccati di questo calciomercato per il Milan. La sua capacità di adattarsi rapidamente alla Serie A e di incidere positivamente sulle partite, anche in momenti difficili per la squadra, fa ben sperare per il suo contributo nel proseguo della stagione e nel suo sviluppo futuro con la maglia rossonera.

