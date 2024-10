Vigilia di Milan-Bruge, Fonseca in conferenza stampa ha presentato la sfida contro i belgi in Champions League.

E’ subito tempo di archiviare la vittoria, sofferta e ricca di polemiche arbitrali, contro l’Udinese in campionato. E’ tempo di pensare alla sfida di domani in Champions League contro il Burges. La sfida, dopo le due sconfitte contro Liverpool e Leverkusen è senza dubbio delicata per il prosieguo europeo del Milan.

Fonseca in conferenza stampa ha presentato la partita, svelando senza maschere chi scenderà in campo. Leao e Theo saranno della partita Ecco la risposta senza appello del mister alla domanda che tutti si pongono.

Milan-Bruges: una partita da vincere

Il Milan è ancora a 0 punti in Champions League, situazione che deve senza dubbio mutare il prima possibile. Le chance di qualificazione al prossimo turno europeo sono più vive che mai, soprattutto considerando il nuovo format della Champions League. Urge ovviamente vincere, smuovere la classifica e rimettersi in corsa. La partita contro il Bruges a San Siro è una straordinaria occasione per farlo.

Leao e Theo giocano?

Fonseca in conferenza stampa è stato subito incalzato dalla domanda che ha alimentato l’ultimo week end sportivo: Leao giocherà la prossima partita. Il mister ha affermato che “giocheranno domani dal primo minuto. Da loro mi aspetto quello che mi aspetto da tutti: che diano il massimo per far vincere il Milan. È una situazione normale, anche per loro. E domani giocano”. Nuova occasione quindi per il portoghese per cancellare la “normalità” di sedere in panchina e riprendersi il Milan. Theo invece squalificato in campionato avrà modo e occasione di riscattarsi in una notte di Champions.

Rafael Leao e Theo Hernandez

L’importanza del gruppo

Fonseca in conferenza ha ribadito quanto sia importante il gruppo e il senso comune di squadra. Ha affermato infatti che “per un allenatore è molto positivo avere giocatori allo stesso livello per poi scegliere in base alla partita. Sono stato molto soddisfatto perché chi ha giocato hanno detto a me e a tutti che possiamo contare su di loro. È la mia più grande soddisfazione avere questa possibilità perché i giocatori sono pronti”.

