Il progetto non decolla e i risultati arrancano. Ecco le condizioni che rilanciano l’idea di un cambio di guida in casa Milan.

Nel mondo del calcio milanese, l’entusiasmo che circonda la crescita e il potenziale dei giovani talenti è una costante. Il Milan, in particolare, è stato un laboratorio di innovazione e crescita per i giovani calciatori, dai successi della squadra Primavera fino alle vittorie significative della Prima Squadra sotto la guida di Stefano Pioli, culminate nello scudetto del 2022.

Tuttavia, non tutto procede come sperato all’interno dell’ecosistema rossonero, in particolare quando si parla di futuro. I risultati attesi, trovandosi ora ad affrontare una serie di sfide che ne mettono in dubbio l’efficacia complessiva e suscitano interrogativi da parte dei tifosi e dei dirigenti.

Il Milan dei giovani

Il Milan ha dimostrato di credere molto nei giovani. Non sono un caso infatti la crescita esponenziale di talenti del calibro di Camarda, Zeroli, Liberali e Torriani. Quest’ultimi si sono potuti mettere in mostra già nella tourneè estivo del Milan in America. Il giovanissimo numero uno rossonero ha addirittura debuttato in Prima Squadra dimostrando di possedere i numeri e le attitudini per essere un grande portiere nel futuro. La nuova politica firmata RedBird punta molta sulle nuove leve, al punto da considerarle parte integrante della Prima Squadra così che possano crescere in simbiosi con i più grandi e farsi trovare pronti.

A rischio esonero?

Il progetto Milan Futuro recentemente ha attraversato un periodo turbolento, marcato da una serie di risultati deludenti, che ha sollevato dubbi sull’idoneità dell’attuale guida tecnica. L’ultima sconfitta, subita contro il Legnago Salus – fino ad allora ultimo in classifica – ha ulteriormente aggravato la situazione. La squadra, allenata da Daniele Bonera, non è riuscita a mantenere il vantaggio ottenuto grazie al gol di Bartesaghi, subendo una rimonta negli ultimi minuti di gioco aggravata da due espulsioni. Questo ennesimo passo falso solleva interrogativi sulla scelta di Bonera come allenatore, vista la sua relativa inesperienza, soprattutto nell’affrontare le sfide uniche e le pressioni legate alla gestione dei giovani talenti nel contesto della Serie C. Di fronte a queste difficoltà, il club sta valutando attentamente le proprie opzioni, incluso un potenziale cambio della guida tecnica.

Daniele Bonera

Le scelte che fanno discutere

La politica di selezione dei giocatori e l’approccio tattico adottati da Bonera hanno suscitato perplessità, in particolare riguardo all’utilizzo di Fode Ballo-Toure, le cui prestazioni sono state considerate sottotono anche per la categoria di appartenenza, e la questione relativa alla gestione dei terzini rispetto ad altri ruoli, vista come squilibrata. La sostituzione di Francesco Camarda e la manovra offensive ne hanno risentito, alimentando dubbi sulla capacità di valorizzare correttamente i giovani calciatori e sull’efficacia dell’approccio strategico del tecnico. Le prestazioni incerte di alcuni giocatori chiave e la gestione dei talenti emergenti, come Mattia Liberali, contribuiscono a un quadro di incertezza che il Milan è determinato a risolvere. La capacità di riorganizzare, motivare e far crescere questi giovani atleti sarà cruciale per il futuro del progetto Milan Futuro, così come la scelta dell’allenatore più adatto a navigare le sfide uniche di questa avventura calcistica.

