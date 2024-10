Milan-Bruges, Fonseca svela l’undici titolare in conferenza stampa

Vigilia di Milan-Bruge, Fonseca in conferenza stampa ha presentato la sfida contro i belgi in Champions League.

E’ subito tempo di archiviare la vittoria, sofferta e ricca di polemiche arbitrali, contro l’Udinese in campionato. E’ tempo di pensare alla sfida di domani in Champions League contro il Burges. La sfida, dopo le due sconfitte contro Liverpool e Leverkusen è senza dubbio delicata per il prosieguo europeo del Milan.

Fonseca in conferenza stampa non usa filtri o maschere e, senza giri di parole, ha svelato l’undici titolare che domani sera affronterà il Bruges a San Siro. Scelte importanti che testimoniano ancora una volta la determinazione del mister a proseguire nelle proprie scelte.

Milan-Bruges: una partita da vincere

Il Milan è ancora a 0 punti in Champions League, situazione che deve senza dubbio mutare il prima possibile. Le chance di qualificazione al prossimo turno europeo sono più vive che mai, soprattutto considerando il nuovo format della Champions League. Urge ovviamente vincere, smuovere la classifica e rimettersi in corsa. La partita contro il Bruges a San Siro è una straordinaria occasione per farlo.

L’undici titolare scelto da Fonseca per Milan-Bruges

Fonseca è apparso decisamente sereno in conferenza stampa, al punto da svelare senza riserva l’undici titolare che domani scenderà in campo contro il Bruges. Il mister ha infatti risposto così alla domanda in merito all’utilizzo dal primo minuto di Chukwueze: “Vi dico direttamente la squadra di domani (ride, ndr). Maignan, Emerson, Gabbia, Tomori, Theo, Fofana, Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic, Leao e Morata”. Spazio dunque a Leao dal primo minuto, Theo che torna in fascia sinistra e Gabbia che si riappropria della titolarità dopo il problemino fisico che lo aveva costretto a saltare la sfida di campionato contro l’Udinese.

Paulo Fonseca

Sull’avversario

“È una squadra con grande qualità offensiva. Se guardiamo la partita che hanno perso col Dortmund hanno dominato e creato tanto. È importante difendere bene, non tanto, ma bene. Sono una squadra con grande qualità offensiva e sugli esterni, così come il mediano. Penso che dobbiamo essere molto concentrati sulla fase difensiva, non dobbiamo lasciargli la possibilità di attaccare perché sono molto pericolosi. Col Dortmund hanno perso ma hanno creato molto. Come il derby? No, è diverso. La competizione è diversa, così come le caratteristiche degli avversari”.

