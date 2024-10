Il Milan, prima della sfida contro l’Udinese, ha ospitato una delegazione di atleti olimpici e paralimpici: 111 medaglie azzurre e 36 ori.

Nel vibrante scenario dello stadio San Siro, durante lo scorso fine settimana, si è svolto un evento che ha superato i confini del calcio per abbracciare l’intero universo sportivo italiano. La partita di campionato AC Milan contro l’Udinese è stata l’occasione per rendere omaggio a un gruppo di atleti che hanno reso l’Italia protagonista sui palcoscenici più importanti: le Olimpiadi e le Paralimpiadi.

Ancora una volta San Siro e il Milan si sono resi protagonisti di un’iniziativa lodevole e inclusiva, premiando e celebrando eroi dello sport che si sono contraddistinti per le loro capacità rendendo fiero l’Italia.

Saluto ai campioni

Una delegazione composta da atleti olimpici e paralimpici italiani, insigniti per le loro prestazioni eccezionali nelle recenti edizioni dei giochi, è stata calorosamente accolta a San Siro. Questi atleti, che hanno contribuito a portare a casa 111 medaglie in totale, tra cui 36 ori, sono stati ricevuti da Franco Baresi, Vice Presidente Onorario del Milan e figura leggendaria del calcio italiano. Prima del fischio di inizio, si è tenuto un momento molto speciale sul campo: atleti e tifosi hanno avuto l’opportunità di condividere insieme la celebrazione delle vittorie e dell’impegno di questi campioni. La delegazione, guidata da Marco Riva e Pierangelo Santelli, presidenti regionali rispettivamente di CONI e CIP, ha simboleggiato l’unione tra lo sport italiano, dimostrando come i successi individuali contribuiscano al prestigio nazionale su scala globale.

Gli atleti premiati

Simone Barlaam – Atleta paralimpico, nuoto. Parigi 2024: oro 50 stile libero, oro 100 farfalla, oro staffetta 4×100 stile libero, argento 400 stile libero; Tokyo 2020: oro 50 stile libero, argento 100 farfalla, argento staffetta 4×100 stile libero, bronzo staffetta 4×100 misti.

– Atleta paralimpico, nuoto. Parigi 2024: oro 50 stile libero, oro 100 farfalla, oro staffetta 4×100 stile libero, argento 400 stile libero; Tokyo 2020: oro 50 stile libero, argento 100 farfalla, argento staffetta 4×100 stile libero, bronzo staffetta 4×100 misti. Alessia Berra – Atleta paralimpica, nuoto. Parigi 2024: 4° 100 rana, 5° 100 stile libero; Tokyo 2020: argento 100 farfalla, 4° 100 stile libero, 5° 100 dorso.

– Atleta paralimpica, nuoto. Parigi 2024: 4° 100 rana, 5° 100 stile libero; Tokyo 2020: argento 100 farfalla, 4° 100 stile libero, 5° 100 dorso. Francesco Bettella – Atleta paralimpico, nuoto. Tokyo 2020: bronzo 50 dorso, bronzo 100 dorso; Rio de Janeiro 2016: argento 50 dorso, argento 100 dorso.

– Atleta paralimpico, nuoto. Tokyo 2020: bronzo 50 dorso, bronzo 100 dorso; Rio de Janeiro 2016: argento 50 dorso, argento 100 dorso. Federico Bicelli – Atleta paralimpico, nuoto. Parigi 2024: oro 400 stile libero, bronzo 100 dorso; Tokyo 2020. bronzo staffetta 4×100 mista.

– Atleta paralimpico, nuoto. Parigi 2024: oro 400 stile libero, bronzo 100 dorso; Tokyo 2020. bronzo staffetta 4×100 mista. Lucilla Boari – Atleta olimpica, tiro con l’arco. Tokyo 2020: bronzo individuale.

– Atleta olimpica, tiro con l’arco. Tokyo 2020: bronzo individuale. Monica Boggioni – Atleta paralimpica, nuoto. Parigi 2024: oro 50 rana SB3, bronzo 100 stile libero S5, bronzo 200 stile libero S5; Tokyo 2020: bronzo 200 stile libero, bronzo 100 stile libero, bronzo 200 misti.

– Atleta paralimpica, nuoto. Parigi 2024: oro 50 rana SB3, bronzo 100 stile libero S5, bronzo 200 stile libero S5; Tokyo 2020: bronzo 200 stile libero, bronzo 100 stile libero, bronzo 200 misti. Federico Cristiani – Atleta paralimpico, nuoto. Parigi 2024: 4° 100 stile libero, 5° 200 stile libero, 6° staffetta 4×50 misti.

– Atleta paralimpico, nuoto. Parigi 2024: 4° 100 stile libero, 5° 200 stile libero, 6° staffetta 4×50 misti. Giovanni De Gennaro – Atleta olimpico, canoa. Parigi 2024: oro canoa slalom. Partecipazione a Tokyo 2020 e Rio 2016.

– Atleta olimpico, canoa. Parigi 2024: oro canoa slalom. Partecipazione a Tokyo 2020 e Rio 2016. Fausto Desalu – Atleta olimpico, atletica leggera. Tokyo 2020: oro staffetta 4×100. Partecipazione a Parigi 2024 e Rio 2016.

– Atleta olimpico, atletica leggera. Tokyo 2020: oro staffetta 4×100. Partecipazione a Parigi 2024 e Rio 2016. Tommaso Dotti – Atleta olimpico, short track.

– Atleta olimpico, short track. Antonio Fantin – Atleta paralimpico, nuoto. Pechino 2022: bronzo staffetta 5000m.

– Atleta paralimpico, nuoto. Pechino 2022: bronzo staffetta 5000m. Giacomo Gentili – Atleta olimpico, canottaggio. Partecipazione a Tokyo 2020.

– Atleta olimpico, canottaggio. Partecipazione a Tokyo 2020. Antonio Poli – Atleta paralimpico, tennistavolo.

– Atleta paralimpico, tennistavolo. Gabriel Soares – Atleta olimpico, canottaggio. Parigi 2024: argento 2 di coppia pesi leggeri.

San Siro

Festa a San Siro

Momento di festa e di gioia a San Siro prima della partita Milan-Udinese. Il Club di Via Aldo Rossi ha voluto ringraziare gli atleti che si sono contraddistinti durante l’estate augurando loro le migliori fortune sportive per le prossime avventure che li aspettano. Lo sguardo è infatti già rivolto verso le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

LEGGI ANCHE Casa Milan Bistrot si rinnova: ecco i dettagli per i tifosi

Leggi l’articolo completo San Siro celebra gli eroi olimpici e paralimpici prima di Milan-Udinese: quante medaglie in campo, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG