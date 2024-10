Paulo Fonseca ha iniziato a prendersi le sue rivincite. Ora buona parte della stampa lo elogia e, dalle pagine del Corriere, si analizzano tutte le mosse del portoghese decisive in Milan-Bruges

Nella serata emozionante dello stadio “San Siro”, il Milan ha riservato ai suoi tifosi un match indimenticabile battendo il Bruges con un convincente 3-1. Questo successo arriva in un momento cruciale della stagione per i rossoneri, che cercano di ritrovare stabilità e risultati positivi, sotto la guida dell’allenatore Paulo Fonseca.

La partita, incorniciata nella 3ª giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025, è stata un crocevia importante non solo per i punti in classifica ma anche per il morale della squadra e dei suoi sostenitori.

Una vittoria strategica

La partita non è stata priva di difficoltà per il Milan che, nonostante un gap tecnico apparentemente favorevole e un vantaggio numerico dovuto all’espulsione di Raphaël Onyedika del Bruges, ha trovato ostacoli non indifferenti. Fonseca, grazie ad alcune mosse tattiche azzeccate, ha saputo ribaltare una situazione di stallo, facendo leva sui cambi dalla panchina. L’uscita di Rafael Leão e Ruben Loftus-Cheek ha aperto le porte a Noah Okafor e Samuel Chukwueze, i cui assist hanno permesso a Tijjani Reijnders di siglare una doppietta che ha chiuso il match a favore dei milanesi.

Giovani promesse e gioie negare

La partita è stata anche l’occasione per assistere all’esordio di Francesco Camarda. A soli 16 anni e 226 giorni, ha stabilito un nuovo record diventando il più giovane italiano e milanista a debuttare in Champions League. Il suo talento ha sfiorato l’apoteosi con un gol che avrebbe infranto un altro record, quello del più giovane goleador della competizione, se non fosse stato per una decisione del V.A.R. che ha cancellato la rete. Nonostante la delusione, la prestazione di Camarda è un segnale promettente per il futuro del club.

I Duri impegni futuri

Il Milan, guidato da Fonseca, dovrà affrontare sfide ancora più ardue nelle prossime giornate, con avversari del calibro del Real Madrid in calendario. La strada verso i playoff e gli ottavi di finale della Champions League richiederà attenzione e miglioramenti, specialmente in fase difensiva dove si sono evidenziati troppi errori durante l’incontro con il Bruges. La strategia di Fonseca, che privilegia il merito e la prestazione individuale senza alcun intoccabile, seppur rischiosa, ha fin qui dato frutti e potrebbe essere la chiave per superare le prossime sfide.

