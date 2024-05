I rossoneri scendono in campo per la penultima volta in questa stagione a San Siro anche se il clima dovrebbe essere ostile anche oggi.

Il Milan continua ad avvicinarsi in maniera mesta alla fine di una stagione che ha riservato più delusioni che gioie; al Meazza arriva un Cagliari che sicuramente sarà più motivato. Fanno e faranno discutere le scelte di formazione adottate da Stefano Pioli: confermate quindi le anticipazioni della vigilia, i rossoneri giocano senza diversi big. Partono dalla panchina Tomori, Calabria, Theo Hernandez e Leao; starà al tecnico spiegare nel post-gara il perché di queste esclusioni rumorose. Il modulo è il 4-3-3 con Giroud al centro dell’attacco e Pulisic sulla sinistra al posto del portoghese, a destra quindi c’è Chukwueze. In difesa i terzini sono Kalulu a destra, per la prima volta titolare dopo il secondo lungo infortunio, e Florenzi a sinistra; ecco le formazioni ufficiali.

Pierre Kalulu

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic.

A disposizione: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Hernández, Terracciano, Tomori; Adli, Pobega, Zeroli; Jović, Leão, Okafor.

Allenatore: Stefano Pioli.

CAGLIARI: (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Nández, Sulemana, Deiola, Prati, Luvumbo; Shomurodov.

A disposizione: Aresti, Radunović; Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska; Mancosu, Oristanio, Viola; Kingstone, Lapadula, Pavoletti, Petagna.

Allenatore: Claudio Ranieri.

L’articolo Milan-Cagliari, formazioni ufficiali, scelte forti per Pioli proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG