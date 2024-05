I rossoneri vincono in maniera molto convincente contro i sardi.

Inizio di partita molto blando, ad animare il tutto ci pensa il destro improvviso di Florenzi al 10’ respinto in tuffo da Scuffet. L’ex Roma e PSG ci prova anche su punizione ma la palla termina alta; poco dopo metà tempo Luvumbo in contropiede calcia debolmente, blocca Sportiello. La prima mezz’ora di gara è piuttosto noiosa ma al 36’ il Milan passa in vantaggio: Chukwueze calcia, Scuffet respinge e Bennacer segna con un tap-in. Sul finire di tempo il tiro di Bennacer termina la sua corsa sulla schiena di Pulisic, arriva quindi Florenzi che calcia molto fuori. 1-0 per il Milan all’intervallo; problemi fisici per Chukwueze che viene sostituito.

Rafael Leao

Pioli inserisce Tomori, Okafor e Leao ad inizio ripresa, fuori l’ammonito Gabbia, l’infortunato Chukwueze, come detto, ed un Giroud sottotono. Il portoghese è subito protagonista ma il suo mancino in allungo impatta sulla traversa dopo l’ottimo cross di Pulisic. All’ora circa di gioco Sportiello si allunga e devia in corner il diagonale rasoterra di Prati; sul corner successivo Shomurodov calcia sull’esterno della rete. Al 59’ il Milan raddoppia in contropiede: Leao si invola sulla sinistra e verticalizza per Pulisic che di sinistro fa 2-0. I sardi non si arrendono e Sportiello respinge la forte punizione di Deiola; al 63’ Zappa crossa benissimo per Nandez che accorcia le distanze con un tocco di punta. 11 minuti dopo Reijnders fa 3-1 con un gran destro dalla distanza. La formazione di Ranieri va vicino a riaprire la sfida ma il destro di Shomurodov finisce sulla traversa. All’83’ Leao si lancia in velocità a campo aperto, dribbla Scuffet e fa 4-1 a porta vuota mentre 4 minuti dopo va in goal anche Pulisic per il definitivo 5-1.

