Ecco le parole in conferenza stampa di Davide Calabria che parla in vista di Salisburgo contro il suo Milan.

Sono queste le parole di Davide Calabria in conferenza stampa in vista del che vedrà il terzino del Milan affrontare il Salisburgo: “Una cosa che mi ha colpito di tutti i nuovi arriva la voglia di dimostrare il proprio valore nonostante la giovane età. De Ketelaere ha tanto talento, fortissimo con la palla ma ha anche tempi di inserimento, può secondo me darci tanto. Non pensavo che Origi avesse questa forza fisica, ci darà una grande mano durante la stagione.“

Calabria

Conclude così: “Penso che ci vorrà ancora del tempo per poter vincere la Champions, ci sono squadre molto più pronte a livello economico. Noi faremo il nostro meglio per affrontare questa competizione. Siamo il Milan, quindi un giorno punteremo a vincerla. Noi quest’anno non ci poniamo limiti, andiamo partita per partita. Spero di fare un giorno quello che ha fatto Paolo Maldini, io e la squadra vogliamo arrivare lì.“

