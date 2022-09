Sono queste le parole di Stefano Pioli, l’allenatore del Milan che parla in vista del match contro il Salisburgo e i rossoneri.

Ecco le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan parla in conferenza stampa prima del match tra Salisburgo e gli stessi rossoneri: “Le scelte di formazione le farò domani mattina. Oggi mi sembrava che stessero tutti bene. Per quanto riguarda le rotazioni, le avevo già preparate in precedenza ma poi le partite mi diranno come affrontare le prossime partite.“

Aggiunge sul Salisburgo: “Abbiamo visto tutte le partite del Salisburgo da inizio stagione, comprese le amichevoli. Pensiamo di aver preparato bene la partita, ma loro giocano cambiando molto le posizioni. Li dobbiamo affrontare con rispetto ma anche con grande determinazione.“

Stefano Pioli

Conclude: “La missione del Milan è dimostrare che l’esperienza dell’anno scorso ci è servita e vogliamo essere competitivi anche in Europa. Dobbiamo pensare solo a domani, una vittoria ci darebbe grande spinta. L’incontro con Cardinale è andato benissimo, un uomo con grande carisma. Il futuro del Milan è solido.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG