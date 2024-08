Paulo Fonseca ha risposto in merito al confronto tra Calabria ed Emerson Royal, soprattutto dopo le ultime voci circa l’addio del capitano rossonero.

E’ tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. Domani all’Ennio Tardini di Parma, il Milan sarà di scena contro club emiliano guidato da Fabio Pecchia. Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha sviscerato i grandi temi del pre-gara contro il Parma, rispondendo con grande franchezza a domande anche decisamente scomode, considerando il periodo della stagione. Paulo Fonseca, in particolare, ha affrontato il delicato tema del dualismo tra Calabria e Emerson Royal. Situazione amplificata anche dalle recenti voci di mercato inerenti al futuro del capitano rossonero.

Calabria o Emerson Royal?

“Ora non c’è niente. Non so cosa succederà. Penso che Emerson Royal sia più offensivo. Ultimamente ha giocato anche come centrale, ma è offensivo. Diverso da Calabria, capace di giocare bloccato, ma più offensivo”.

Emerson Royal

La situazione di Calabria

Davide Calabria, dopo anni di dedizione e aver indossato con orgoglio la fascia di capitano, vive mesi di incertezza. Il suo contratto con il Milan scade nel 2025, ma il rinnovo sembra essere in una fase di stallo. Questa situazione genera preoccupazione non solo tra i tifosi ma anche nel giocatore stesso, visto il peso che un capitano ha all’interno di una squadra storica come il Milan. Entrambe le parti mostrano interesse nel trovare un accordo, tuttavia al momento non si sono registrati passi avanti significativi. L’impatto di precedenti capitani che hanno lasciato il club da svincolati, come Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli, getta un’ombra sull’eventuale partenza di Calabria, segnando un possibile trend preoccupante per i tifosi e per la stessa società milanista.

