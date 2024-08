De Paola ha criticato senza mezzi termini Fonseca in merito alle sue scelte di non impiegare A Parma né Camarda, né Fofana.

E’ tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. Domani all’Ennio Tardini di Parma, il Milan sarà di scena contro club emiliano guidato da Fabio Pecchia. Dopo una prima uscita decisamente amara per i rossoneri dopo il pareggio casalingo a San Siro contro il Torino, su Fonseca sono iniziate a piovere delle critiche. In particolare Paolo De Paola, sulle frequenze di TMW Radio, non ha lesinato critiche al mister rossonero per alcune sue scelte tattiche.

Fonseca: fissato su Camarda e Fofana

“Ma secondo voi è meglio Jovic che Camarda Sempre questa prudenza che prevale per delle fissazioni degli allenatori. Ora Fonseca vuole aspettare Fofana, intanto se metteva prima i due giocatori nel secondo tempo contro il Torino magari la pareggiava prima”. Parole queste che fanno eco alla conferenza stampa di Fonseca in cui ha sviscerato entrambi i temi, sia quello relativo al giovane Camarda e sia quello relativo al neo acquisto Fofana, chiarendo la sua posizione in merito.

Paulo Fonseca

Sul mercato e il campionato

Per quanto riguarda invece il capitolo mercato, Paolo De Paola ritiene che “il Milan ha comprato bene ma non abbiamo la conformazione giusta per poterla giudicare. Thiago Motta non ha deluso ma ho visto in una partita tutto ciò che non ho mai visto in tre anni di Allegri. L’Atalanta ha la serenità delle squadre che può permettersi di perdere, quest’aspetto insieme al mercato può essere un valore aggiunto per inserirsi. La sorpresa vera potrebbe essere il Parma, mi sento che può far divertire”.

