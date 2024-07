Dalla Francia giunge interesse per il capitano del Milan Davide Calabria. Il suo futuro potrebbe essere sempre meno a tinte rossonere.

È un periodo di fervente speculazione per i tifosi e gli addetti ai lavori del calcio milanese, in particolare riguardo il futuro di Davide Calabria, difensore e capitano del Milan. Cresciuto nel vivaio rossonero, Calabria si trova ora in una situazione contrattuale delicata, con il suo accordo con il club in scadenza al termine della stagione corrente. Questo ha alimentato le voci su un possibile addio nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Opzioni sul tavolo

Uno degli scenari più discussi è la potenziale cessione del giocatore da parte del Milan. Con un valore di mercato stimato attorno ai 13 milioni di euro da ‘Transfermarkt’, i rossoneri potrebbero essere tentati di accettare un’offerta adeguata per il terzino, soprattutto considerando la presenza in rosa di alternative valide per quel ruolo, come Alessandro Florenzi e Pierre Kalulu. Inoltre, l’interesse del Milan verso Emerson Royal, attualmente al Tottenham, potrebbe ulteriormente saturare la competizione per il ruolo di terzino destro.

Davide Calabria

Interesse dal campionato francese

Recentemente, dall’ambiente francese sono trapelate indiscrezioni legate a un interessamento dello Strasburgo per Calabria. Secondo quanto riportato dai giornalisti Sébastien Denis e Santi Aouna di ‘FootMercato’, la squadra nutre interesse per il giocatore come possibile titolare sulla fascia destra. La situazione, tuttavia, si complica con la strategia di mercato dello Strasburgo, che sembra essere virata su altri obiettivi.

Dinamiche di mercato e conclusioni

Nonostante l’attenzione dello Strasburgo, la recente acquisizione del francese Guela Doué da parte del Chelsea, con l’imminente prestito dello stesso allo Strasburgo, sembra allontanare definitivamente l’ipotesi Calabria in Ligue 1. Tuttavia, il mercato è noto per le sue imprevedibilità, e altri club potrebbero emergere come possibili destinazioni per il capitano del Milan.

In conclusione, la situazione di Davide Calabria rimane una delle più interessanti vicende di questo mercato estivo. Tra interessamenti nazionali e internazionali, il futuro del difensore si configurano ricche di speculative e potenziali evoluzioni. Per il Milan, la decisione sul rinnovo o sulla cessione del suo capitano sarà cruciale, non solo sotto l’aspetto economico ma anche per le dinamiche dello spogliatoio e della tifoseria.

