Il Monaco ha fissato una deadline per Fofana. Nessuna trattativa a oltranza con il Milan. Ecco le tempistiche imposte dalla Francia.

In piena estate, il calciomercato si infiamma con voci e trattative che tengono con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Tra questi, il Milan si trova al centro dell’attenzione per la possibile acquisizione di Youssouf Fofana, il dinamico centrocampista difensivo francese, le cui prestazioni con il Monaco hanno catturato l’interesse dei rossoneri. Ma con l’avvicinarsi della nuova stagione, la questione urgente rimane: Fofana vestirà il rossonero o prenderà un’altra direzione?

Il ‘Corriere della Sera’, in un articolo dedicato agli aggiornamenti sul calciomercato delle squadre di Serie A, ha evidenziato la situazione riguardante il Milan e il possibile arrivo di Fofana. Secondo il quotidiano, il club milanese è immerso nelle trattative con il Monaco per ingaggiare il giocatore, che si trova nel Principato dal 2020 dopo una permanenza all’Strasburgo. La trattativa, tuttavia, non sembra essere esclusiva; anche il Manchester United e l’Atlético Madrid mostrano un forte interesse per il parigino.

Una novità emergente è la crescente urgenza di concludere la trattativa, sia da parte di Fofana che del Monaco. Il giocatore stesso esprime il desiderio di avere chiarezza sul suo futuro prima dell’inizio della prossima stagione, preferendo una risoluzione entro una settimana. Tale necessità viene amplificata dalla prospettiva del raduno con la sua attuale squadra, il Monaco, previsto per giovedì 1° agosto, sotto la guida dell’allenatore austriaco Adi Hütter.

Nonostante il talento indiscusso dimostrato da Fofana nell’ultima stagione, concludendola con 4 gol e 4 assist in 35 apparizioni tra Ligue 1 e Coppa di Francia e contribuendo al ritorno del Monaco in Champions League, la richiesta economica del Monaco sembra essere un ostacolo non indifferente. Il club pretende una cifra di 35 milioni di euro per il trasferimento del giocatore, a fronte di un contratto in scadenza nel giugno 2025. Questa valutazione elevata riflette l’importanza di Fofana per il Monaco, ma potrebbe rivelarsi una spina al fianco nelle trattative, considerando il limite temporale imposto da Fofana per definire il suo futuro.

