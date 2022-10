Il calendario favorevole potrebbe aiutare il Milan per arrivare alla sosta in vetta alla classifica, la missione di Pioli

Il calendario favorevole potrebbe aiutare il Milan per arrivare alla sosta in vetta alla classifica, la missione di Pioli.

Mancano sei partite e 18 sono i punti in palio fino alla sosta per il Mondiale. Verona, Monza, Torino, Spezia, Cremonese e Fiorentina per i rossoneri sono tutte partite sulla carta abbordabili. E i tre punti sono alla portata dei rossoneri.

