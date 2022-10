Milan, nel finale di 2022 Pioli si aspetta di più dai nuovi, a cominciare da De Ketelaere

Come scrive La Gazzetta dello Sport in questo finale di 2022 Stefano Pioli si augura di vedere un De Ketelaere più pericoloso negli ultimi 16 metri e in generale un contributo dai nuovi arrivati.

Divock Origi non ha ancora segnato, Yacine Adli è scomparso dalle rotazioni e, come lui, Malick Thiaw e Aster Vranckx non sono in lista Uefa.

