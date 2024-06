I dirigenti sanno che l’investimento (importante) sul nuovo numero 9 non è più rimandabile considerato l’addio di Giroud.

Il Milan sta cercando l’erede di Olivier Giroud che ha scelto di continuare la sua carriera in MLS: fino a qualche settimana fa veniva dato in pole per la sua successione Joshua Zirkzee del Bologna.

L’olandese

Il centravanti finora allenato da Thiago Motta costa 40 milioni di euro più commissione agli agenti: ebbene è proprio quest’ultimo punto che, secondo la stampa sportiva italiana, lo starebbe allontanando dal Milan. Ci sono almeno 10-15 milioni di euro da versare al suo entourage; c’è però anche l’ipotesi che torni al Bayern Monaco, il nuovo allenatore Kompany lo avrebbe richiesto.

Santiago Gimenez

Vecchia fiamma

Secondo Tuttosport il nuovo nome in pole per l’attacco rossonero è Santiago Gimenez del Feyenoord: il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 50 milioni di euro. Il quotidiano piemontese rivela anche due retroscena: l’anno scorso, a maggio, andò in scena un incontro tra Maldini e Massara e l’entourage del messicano. Chiaramente con la cacciata dei due ex dirigenti il discorso fu accantonato; ad aprile di quest’anno invece è stato Moncada ad incontrare i rappresentanti del giocatore che ha segnato 49 goal in 86 partite in tutte le competizioni.

Le alternative

Tra Gimenez ed il Milan potrebbe esserci qualche squadra della Premier League e quindi meglio tenersi calda qualche alternativa. Premesso che Zirkzee e Sesko non sono fuori dai giochi, nella lista di Moncada e D’Ottavio ci sono anche Artem Dovbyk del Girona e Kevin Donkey del Cercle Brugges.

L’articolo Milan: cambia tutto per l’attaccante, in pole ora un pallino di Maldini e Massara proviene da Notizie Milan.

