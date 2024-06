Il mercato del club rossonero verterà soprattutto sulla ricerca dell’erede di Giroud ma probabilmente verrà acquistato anche un terzino destro.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha fatto il punto sulle idee dei dirigenti del Milan riguardo le prossime mosse di mercato. “Il Milan lavora per migliorare la corsia di destra e punta Emerson Royal del Tottenham e Matty Cash dell’Aston Villa. Nei giorni scorsi, il Milan ha incontrato l’agente di Emerson Royal. La richiesta del Tottenham è di 25 milioni di euro. Il Milan valuta elevata la richiesta del club inglese per il laterale brasiliano classe 1999. I rossoneri ci hanno provato anche per Matty Cash dell’Aston Villa. Anche in questo caso, però, il prezzo è considerato elevato“. Occhi quindi sulla Premier League per un terzino destro dalle caratteristiche più offensive rispetto a quelle di Calabria.

Santiago Gimenez

Il possibile nuovo numero 9

“Di vicino non c’è nessuno per ora. C’è una lista, sicuramente c’è Zirkzee ma i costi, con le commissioni chieste dal procuratore Kia Joorabchian, sono molto elevati. Operazione al momento molto complessa. Il più fattibile è Gimenez del Feyenoord, mentre Guirassy ha richieste soprattutto all’estero”.

La girandola

Secondo il giornalista ci saranno alcuni movimenti che daranno il via ad un vero e proprio valzer degli attaccanti. “Il mercato delle punte ruota attorno ai nomi che piacciono di più in Premier, come Osimhen e Sesko. Appena si muovono loro, troveranno posto anche Zirkzee e gli altri“.

