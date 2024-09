Enrico Camelio ha criticato in modo decisamente molto forte Ibrahimovic. Al coro della polemica si è aggiunto anche Savelli.

La partita di Roma contro la Lazio, nonostante la dichiarazioni di Furlani che hanno senza dubbio ristabilito un clima più respirabile, ha lasciato ancora vivo un serpeggiare polemico decisamente forte e rumoroso. La falsa partenza in campionato, nei numeri e nella classifica, alimenta il chiacchiericcio e la levata di scudi di tifosi e addetti ai lavori contro la squadra e la società. Enrico Camelio e Andre Bruno Savelli hanno criticato, su ‘Tv Play’, Ibra utilizzando parole decisamente molto forti. Riferimento evidente anche a Maldini.

Ibra deve essere licenziato

Enrico Camelio non usa mezzi termini per criticare lo svedese, afferma infatti che “avete paura a nominare Ibra, è una vergogna che un dirigente, un manager, non si prende le sue responsabilità. Con Ibra lì a Roma quei due signorini non si sarebbero permessi. Quindi Ibrahimovic deve essere licenziato, questa è la verità. Lui fa l’idolo e il karate, è una buffonata”.

Zlatan Ibrahimović

Il parallelismo con Maldini

A caricare il peso della polemica si aggiunge poi Andrea Bruno Savelli, l quale afferma che “è evidente che Ibra non può funzionare, era Paolo Maldini che riusciva a tenere insieme tutte quelle testone al Milan. Ibra fa più danni della grandine, ha sempre avuto prepotenza verbale”. Decisamente esternazioni forti, che faranno rumore e anche tanto. Il clima attorno al Milan non è dei più sereni anche se a volte, come in questo caso, i toni assumono decibel decisamente anche troppo forti. La sosta inoltre non aiuta a spegnere l’eco polemico dopo quando accaduto a Roma, seppur chiarito dalla società.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG