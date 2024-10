Il Milan non arretra di un centimetro e sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo per la prossima estate. Superata la rivale di sempre. Nel mondo frenetico del calcio moderno, dove le strategie e le scelte di mercato possono determinare il destino di una squadra, il Milan sembra avere le idee chiare sul proprio futuro prossimo in difesa. Tra i nomi che circolano con insistenza nei corridoi di Casa Milan c’è quello di un difensore centrale di spessore internazionale. Con l’avvicinarsi del calciomercato estivo, il Milan mantiene vivo l’interesse per il calciatore già seguito con attenzione nella scorsa sessione di mercato, quando poi la scelta cadde su altri profili. Le difficoltà da superare Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione […]

Leggi l’articolo completo Milan, campo libero per chiudere il colpo! Arriva la svolta a sorpresa, gli scenari, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG