Nei prossimi mesi si infiammerà la lotta per assicurarsi l’attaccante canadese a parametro zero ma alcuni club già si portano avanti. Nel calcio italiano sembra profilarsi all’orizzonte uno scontro altamente competitivo tra due delle squadre più blasonate: l’Inter e il Milan. Le due rivali storiche della città di Milano si trovano nuovamente in competizione, questa volta per accaparrarsi le prestazioni di un giocatore che sta attirando l’attenzione di molti club europei. Tra campo e mercato L’Inter è pronta ad affrontare un periodo denso di sfide importanti che potrebbero definire il futuro prossimo del club sia in campionato che nelle competizioni europee. Dopo aver brillantemente conquistato il titolo nazionale nella stagione passata, si è notato un certo calo soprattutto dal punto di vista difensivo, una problematica che il tecnico Simone Inzaghi sta cercando di risolvere. La dirigenza invece è alla costante ricerca di rinforzi e non sembra concentrarsi solo sulla retroguardia, […]

Leggi l’articolo completo L’Inter subisce il sorpasso della rivale su David, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG