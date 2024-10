Il polacco, tornato malconcio dalla nazionale, sará sottoposto oggi ad esami con tecnico che ha già in mente le rotazioni per le prossime partite Nelle ultime ore, l’ambiente dell’Inter vive momenti di apprensione per le condizioni fisiche di Piotr Zielinski, il centrocampista polacco che ha recentemente sollevato preoccupazioni dopo un risentimento muscolare al bicipite femorale. La pausa per le nazionali si è trasformata in una fonte d’ansia per la dirigenza nerazzurra, preoccupata per l’esito degli esami a cui il giocatore sarà sottoposto. Il timing non potrebbe essere più inopportuno, visto il denso calendario di impegni che attende l’Inter, tra cui match cruciali contro Roma, Young Boys e Juventus. Preoccupazioni in casa Inter Zielinski si è fatto male durante l’ultima partita giocata con la sua nazionale, un 3-3 contro la Croazia, manifestando un fastidio che ha portato alla sua sostituzione. Malgrado le prime dichiarazioni rassicuranti del calciatore, che sperava in un […]

