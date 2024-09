Fabio Cannavaro ha evidenziato il problema del Milan indicando Paulo Fonseca. Ha inoltre espresso il proprio parere su Theo e Leao.

Nel calcio, le dinamiche di squadra e le performance individuali dei giocatori sono sotto costante scrutinio. Questa volta è il turno di un episodio riguardante due calciatori del Milan, Theo Hernandez e Rafael Leao, che, durante una pausa di un match contro la Lazio, hanno mostrato un comportamento che ha sollevato non poche discussioni. A fornire la sua analisi sulla questione è intervenuto l’ex difensore e campione del mondo, Fabio Cannavaro, le cui riflessioni non si sono limitate all’accaduto ma hanno abbracciato temi più ampi riguardanti il calcio italiano e, in particolare, il Milan sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca.

Il caso Theo-Leao alla lente di Cannavaro

Durante l’intervallo per rinfrescarsi in un caldo pomeriggio di calcio, Theo Hernandez e Rafael Leao del Milan hanno optato per non raggiungere il gruppo vicino alla panchina. Questo gesto è stato interpretato in modi diversi, sollevando interrogativi sulla coesione del team e sull’allenatore. Fabio Cannavaro, tuttavia, minimizza l’accaduto indicando una possibile spiegazione pragmatica: i calciatori, appena entrati in campo, potrebbero non aver avvertito la necessità di idratarsi o ricevere indicazioni immediate, suggerendo che l’episodio sia stato sovradimensionato rispetto ai veri problemi della squadra.



Fonseca e le sfide del Milan

Volgendo lo sguardo più in generale alla situazione del Milan, Cannavaro non nasconde la sua sorpresa per le difficoltà riscontrate dalla squadra di Paulo Fonseca in questi primi scampoli di stagione. Nonostante le aspettative, i rossoneri hanno mostrato alcune crepe, in particolare nella fase difensiva, subendo gol in maniera reiterata e simile. L’ex difensore sottolinea come questa ripetitività nei disguidi difensivi sia un campanello d’allarme che necessita di attenzione e lavoro specifico da parte del tecnico portoghese e del suo staff.

La corsa allo scudetto secondo Cannavaro

Ampliando l’orizzonte alla lotta per il titolo di Serie A, Cannavaro espone chiaramente il suo pensiero, identificando l’Inter come la squadra favorita per la vittoria finale. Il motivo principale risiede nella continuità della rosa e del progetto tecnico, in netto contrasto con gli altri club che si trovano in una fase di ristrutturazione o adeguamento. Questa stabilità è vista come un vantaggio competitivo che potrebbe fare la differenza nel lungo percorso verso la conquista del campionato.

