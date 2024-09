Pierpaolo Marino, ai microfoni di TMW, ha commentato il momento del Milan paragonandolo a quello del Napoli. Ecco le sue parole.

In un panorama calcistico italiano sempre denso di sorprese e colpi di scena, le squadre lottano per accaparrarsi i migliori talenti e migliorare le loro performance in vista della stagione. Tra queste, il Napoli e il Milan emergono con storie diverse, delineate dalle mosse di mercato e dalle scelte tecniche. Le recenti dichiarazioni di Pasquale Marino, allenatore di lunga esperienza, gettano luce sulle dinamiche interne di queste squadre e sulle loro prospettive.

Il Napoli punta alto

Il Napoli, secondo Marino, non ha lesinato in termini di investimenti, puntando decisamente al vertice del calcio italiano. L’arrivo di figure di spicco come Romelu Lukaku, anche se a finestra di mercato inoltrata, e l’ingaggio di Antonio Conte come allenatore, segnalano un chiaro intento di puntare allo Scudetto. “Nonostante Romelu Lukaku sia arrivato alla fine, gli obiettivi sono stati centrati,” ha sottolineato Marino, enfatizzando l’ottimismo che regna nell’ambiente partenopeo. Lukaku, in particolare, è visto come il tassello che potrebbe dare al Napoli quella marcia in più per competere al massimo livello. Marino non ha dubbi: il Napoli ha le carte in regola per aspirare al titolo, nonostante riconosca l’Inter come squadra dall’ottimo calcio.

Ibrahimovic e Lukaku

Cambi e sfide per il Milan

Al contrario, il Milan sembra attraversare un momento di riflessione, sotto la nuova guida tecnica di Paulo Fonseca. La squadra, che non ha brillato nei test preparatori, sta mostrando un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. “Visto il pre campionato nessuno si aspettava un cammino del genere,” ha commentato Marino, indicando che c’è molto lavoro da fare per la squadra rossonera. Questo momento di incertezza rappresenta un banco di prova per Fonseca, chiamato a confermare la propria abilità nel rilanciare una squadra con un patrimonio tecnico e una storia ricchi come quelli del Milan.

