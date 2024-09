Manu Koné, lungamente seguito dal Milan, ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione con la Roma perché ha scelto i giallorossi.

Nel calciomercato estivo, una delle storie più seguite dai tifosi italiani è stata la scelta del centrocampista Manu Konè, talento emergente nel panorama calcistico internazionale, che ha optato per la Roma dopo essere stato vicino a un trasferimento al Milan. Le dichiarazioni del giocatore illuminano non solo sulle ragioni della sua decisione ma anche sulle aspettative e i sogni che porta con sé nella capitale italiana.

L’importanza di De Rossi nella scelta di Konè

Il nuovo rinforzo della Roma, Manu Konè, ha svelato che un fattore chiave nella sua decisione di unirsi al club giallorosso è stata l’influenza dell’allenatore della squadra, Daniele De Rossi. Konè ha espresso grande entusiasmo per il progetto presentatogli da De Rossi, sottolineando come l’ex centrocampista e ora allenatore gli abbia trasmesso la visione e le ambizioni del club. Questo dialogo ha evidentemente colpito Konè, che ha visto nell’ex campione romano non solo un tecnico ma anche un mentore capace di guidarlo nel suo sviluppo professionale.

Daniele De Rossi

La Scelta della Roma e l’Addio al Milan

Uno degli aspetti più interessanti di questa vicenda è il dibattito su come la Roma sia riuscita a sopravanzare il Milan nella corsa a Konè. Originariamente, il Milan considerava il giocatore francese una possibile alternativa, ma la concretezza e la rapidità delle mosse della Roma hanno fatto pendere la bilancia a favore dei giallorossi. Questa dinamica sembra riflettere non solo le strategie di mercato delle due squadre ma anche il peso che la figura di De Rossi ha avuto nel convincere Konè.

