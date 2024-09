Tre stagioni fà Maurizio Sarri fù vicinissimo al Milan, nell’epoca Pioli, ed ora con Fonseca già in bilico è un nome forte per il futuro

Nel mondo del calcio, le vicende legate al mercato degli allenatori sono spesso impregnate di colpi di scena e di retroscena che il pubblico solitamente scopre solo dopo mesi o addirittura anni. Una di queste storie, emersa dalle parole dell’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, riguarda il rapporto mai sbocciato tra il Milan e l’allenatore Maurizio Sarri. Questo racconto non solo jeta luce su come si muovono le squadre dietro le quinte ma fornisce anche un’interessante prospettiva su come potrebbero evolversi le situazioni in futuro.

Il sorpasso mancato

Nel maggio del 2021, mentre il Milan lottava per un posto nella Champions League nella partita contro l’Atalanta, un altro dramma si consumava dietro le quinte. La posizione di Stefano Pioli, allenatore rossonero dell’epoca, era estremamente precaria. In quella settimana, il Milan e Maurizio Sarri erano entrati in contatti così avanzati che Sarri era considerato praticamente il nuovo allenatore del Milan, a patto che Pioli non riuscisse a qualificare la squadra per la Champions. Tuttavia, il destino volle che due rigori trasformati da Kessié nel match decisivo garantissero non solo la qualificazione del Milan ma anche la conferma di Pioli.

Maurizio Sarri

Speculazioni sul futuro

Nonostante il passato ormai archiviato, la figura di Maurizio Sarri rimane di attualità nei corridoi di Casa Milan. Prima dell’arrivo di Paulo Fonseca, il nome di Sarri era tornato a circolare come possibile sostituto. In un mondo come quello del calcio, dove i risultati dettano legge, la posizione di ogni allenatore rimane sempre precaria e soggetta a cambiamenti rapidi. La stima che il Milan ha nei confronti di Sarri è evidente, e il futuro potrebbe riservare sorprese, sia per l’allenatore che per la squadra, specie se le prestazioni non dovessero essere all’altezza delle aspettative.

Il contesto attuale

Stefano Pioli ha guidato il Milan attraverso varie vicissitudini, confermandosi grazie a risultati significativi come la qualificazione alla Champions League nel 2021. Tuttavia, il calcio vive di continue evoluzioni e la pressione per i risultati è sempre alta. Anche con l’attuale allenatore Paulo Fonseca, i cui risultati futuri saranno decisivi nel determinare la sua permanenza nella squadra, il Milan sa che in Sarri potrebbe avere una carta da giocarsi nel momento del bisogno. La vicinanza di Sarri alla squadra rossonera nel passato, infatti, dimostra una chiara apertura degli addetti ai lavori verso l’allenatore, considerato una valida opzione in virtù del suo apprezzato stile di gioco e della sua esperienza nel calcio italiano.

Sliding doors

Maurizio Sarri e il Milan, dunque, rappresentano una delle tante storie di “quello che avrebbe potuto essere” nel mondo del calcio. In questo sport, le dinamiche rapide e le scelte improvvise giocano un ruolo cruciale nel determinare il destino degli allenatori e delle squadre. Sebbene il passato non possa essere cambiato, le decisioni future restano aperte a tutte le possibilità, soprattutto in un ambiente così imprevedibile come quello del calcio professionistico. Sarà interessante osservare come si svilupperanno le vicende legate al Milan e a Sarri, due protagonisti di un racconto che potrebbe ancora riservare capitoli inaspettati.

