Dalle pagine odierne della Gazzetta dello Sport Fabio Capello si sofferma sulle prestazioni delle italiane in Champions e sul Milan e Fonseca ha le idee chiare.

Nell’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport l’ex maestro della panchina e storico ex rossonero Fabio Capello ha condiviso le sue riflessioni sul panorama attuale delle squadre italiane nella competizione per eccellenza a livello di club: la Champions League.

Mentre il calcio italiano si sforza di imporsi in questo prestigioso torneo, le parole di Capello gettano luce sui punti di forza e sulle aree di miglioramento che potrebbero fare la differenza, parlando anche di Milan e dando un consiglio a Paulo Fonseca.

Bilancio positivo

A poche giornate dalla conclusione della fase a girone unico, la situazione delle italiane in Champions League offre spunti di riflessione. Inter e Atalanta si distinguono positivamente, posizionandosi tra le prime otto nel ranking del torneo, mentre Milan e Juventus si troverebbero attualmente a dover disputare gli spareggi per assicurarsi un posto tra l’elite del calcio europeo. Le tre vittorie consecutive del Milan tra Bruges, Real Madrid e Slovan Bratislava però inducono all’ottimismo sui rossoneri che hanno preso una buona inerzia positiva.

Continuitá ed attenzione

Dalle parole di Fabio Capello emerge anche l’importanza della continuità e della massima attenzione in ogni momento della competizione. E questo è un vero e proprio consiglio rivolto a Fonseca e al suo Milan. La fase finale del calendario chiama le squadre italiane ad un impegno costante e per chi deve scalare posizioni come il Milan sará necessario, secondi Capello, evitare cali di concentrazione che potrebbero pregiudicare il possibile traguardo delle prime otto posizioni in Champions League e della conseguente qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Paulo Fonseca

Chi più, chi meno

La crescita di Inter e Atalanta, sempre secondo Capello, si deve alle strategie messe in campo da tecnici come Gasperini ed Inzaghi, entrambi lodati per l’approccio innovativo e la capacità di valorizzare i propri calciatori. Allo stesso tempo, il contesto del Milan evidenzia invece sfide ancora aperte come la solidità difensiva da riconquistare ed un identità di squadra da trovare al più presto per competere ai massimi livelli.

