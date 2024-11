Nel febbraio 2021 il Milan fece una scommessa su di un giovane giocatore proveniente dall’Ungheria che, arrivato per pochi soldi, venne aggregato alla primavera senza mai esordire in prima squadra. Tre anni dopo, c’è da mangiarsi le mani?

In un panorama calcistico sempre più globalizzato non stupisce che squadre come il Milan giardino alle realtà emergenti così come successe nell’inverno del 2021.

I rossonero all’epoca decisero di investire la modestissima somma, per il mondo del calcio, di 200mila Euro per portarsi a casa un 17enne terzino ungherese sconosciuto a tutti. La situazione negli anni si è decisamente evoluta per lui.

Dalla primavera rossonera all’Olanda

Milos Kerkez ha iniziato il suo viaggio nel mondo del calcio internazionale quando è stato appunto acquistato dal Milan per 200 mila euro nel febbraio 2021. A Milano si è unito alla squadra Primavera facendo esperienze anche nella UEFA Youth League, una vetrina importante per i giovani talenti. Tuttavia, la sua permanenza in Italia è stata breve, poiché già nel gennaio 2022 si è trasferito all’AZ Alkmaar per 1,2 milioni di euro; evidentemente il Milan non ci credeva. In Olanda invece Kerkez ha fatto il suo debutto in Eredivisie sciorinando prestazioni di livello sempre crescente che hanno catturato l’attenzione del panorama calcistico europeo.

L’ascesa ed il salto in Premier

L’esperienza olandese ha rappresentato un punto di svolta nella carriera di Kerkez. Nella stagione 2022/2023, ha collezionato 52 presenze e segnato 5 gol con l’AZ Alkmaar, un contributo significativo che lo ha portato ad essere nominato per il prestigioso premio Golden Boy. Tale riconoscimento lo ha definitivamente posto sotto i riflettori come uno dei migliori giovani talenti a livello mondiale nel ruolo di laterale sinistro oltre a farlo entrare nel giro della sua nazionale. Queste prestazioni non sono passate inosservate al campionato più ricco d’Europa, la Premier League, e nel luglio 2023 il Bournemouth ha deciso di investire su di lui ben 18 milioni di Euro.

Successo e le attenzioni delle big

La transizione al calcio inglese non ha affatto intimorito Miloa Kerkez che fin da subito ha dimostrato il suo valore sul campo con caratteristiche notevoli quali la sua rapidità unita ad un ottimo fisico ed un mancino preciso e potente. Le sue solide performance hanno avuto un impatto significativo sul Bournemouth, tanto da essere già considerato un pilastro della squadra dopo i giá 45 incontri disputati. Le sue abilità difensive, unite alla propensione all’attacco, hanno attirato l’attenzione di top club della Premier League, in particolare del Liverpool e del Manchester United. Entrambe le squadre stanno valutando la possibilità di rafforzare la propria fascia sinistra col suo talento che ora, per il rimpianto del Milan, è valutato oltre i 30 milioni di Euro.

