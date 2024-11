Dopo il quinto posto nel premio Yashin al pallone d’oro arriva un’altra candidatura importante per il portierone rossonero ormai nel novero dei migliori al mondo.

In un mondo calcistico sempre più connesso e digitalizzato, dove i confini tra il campo da gioco e i fan si assottigliano partiamo da una novità interessante introdotta dalla FIFA per l’edizione annuale dei premi The Best FIFA Football Awards.

Quest’anno, per la prima volta, il pubblico avrà l’opportunità unica di votare le proprie preferenze direttamente attraverso il sito ufficiale dell’organizzazione, partecipando attivamente nella selezione delle top 11 sia maschili che femminili.

I migliori al mondo

Le candidature per il premio di miglior giocatore vedono una lista di nomi illustri che abbraccia un ampio spettro di campionati e nazionalità, dimostrando ancora una volta l’universalità e la ricchezza del calcio moderno. Tra di essi, troviamo giocatori del calibro di Erling Haaland, fenomeno norvegese del Manchester City, Kylian Mbappé, stella francese tra le fila del Paris Saint-Germain e ora Real Madrid, e Lionel Messi, icona mondiale del calcio, recentemente trasferitosi all’Inter Miami. Nella lista anche giovani rampanti come Jude Bellingham, Lamine Yamal e Florian Wirtz insieme al pallone d’oro in carica Rodri.

Mike Maignan, orgoglio rossonero

Tra i portieri candidati allo specifico premio “The Best FIFA Men’s Goalkeepers” spicca il nome del francese Mike Maignan, attuale guardiano della porta del Milan. La sua inclusione in questa ristretta lista evidenzia non solo le sue eccezionali prestazioni tra i pali ma anche il contributo fondamentale alla squadra, confermando il ruolo chiave che ricopre sia nel club che in nazionale. Mike Maignan, con il suo stile di esplosivo e deciso, si è guadagnato il rispetto e l’ammirazione non solo dei tifosi rossoneri ma anche di osservatori e appassionati a livello internazionale.

Mike Peterson Maignan

Una novità per i fan: il voto diretto

La decisione della FIFA di permettere ai tifosi di votare direttamente sul sito ufficiale rappresenta un notevole cambiamento nell’approccio all’assegnazione dei premi, rendendo il processo più inclusivo e democratico. Questo rappresenta un ponte diretto tra i fan e i loro idoli, dando loro la possibilità di esprimere il proprio sostegno in maniera concreta ed influenzare l’esito dei premi. Ed ora anche i tifosi rossoneri sapranno cosa cliccare per sostenere il loro portiere nella corsa al premio.

