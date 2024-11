Paulo Fonseca, alla vigilia di Milan-Empoli, ha presentato la sfida che aspetta domani i rossoneri. Retroscena sulla “strategia” su Leao.

Dopo la Champions e la vittoria del Milan a Bratislava, è tempo nuovamente di campionato e di Serie A. San Siro indosserà l’abito migliore per accogliere e spingere gli uomini di Fonseca alla conquista dei tre punti contro l’Empoli, una delle rivelazioni del campionato.

Paulo Fonseca, alla vigilia del match, ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa pre gara. Il tecnico rossonero ha snocciolato i grandi temi della partita svelando anche un retroscena molto interessante sulla “strategia” attuata con Rafa Leao. Di seguito i passaggi chiave.

Una gara da vincere

La sfida contro l’Empoli, sulla carta “facile” rappresenta invece un importante crocevia della stagione rossonera. Dopo la vittoria con molti dubbi in quel di Bratislava che ha fatto seguito al pareggio senza gol contro la Juventus in campionato, è quanto mai importante vincere domani per dare continuità al progetto rossonero e non disperdere altri punti preziosi per strada. Le squadre che al momento precedono i rossoneri infatti proseguono spediti la loro marcia, ragione che obbliga il Milan a non buttare via altri punti. Fonseca in conferenza stampa a tal proposito è stato chiaro e, al contempo, ha anche svelato un gustoso e curioso retroscena su Leao e su una strategia ideata a misura sul portoghese.

I problemi da risolvere e la strategia su Leao

Fonseca non nasconde la polvere sotto il tappetto e ammette: “È stato importante vincere a Bratislava e mi è piaciuto, ma abbiamo avuto problemi difensivi su cui non posso chiudere gli occhi. Abbiamo parlato anche per migliorare questa cosa”. Prosegue poi sottolineando che “a volte i problemi arrivano con le partite. Contro la Juve abbiamo lavorato tanto sull’organizzazione difensiva e la squadra ha fatto bene. Ora abbiamo avuto una squadra di transizione e abbiamo avuto problemi. Ma i giocatori capiscono. Ma in ogni caso siamo la quinta difesa del campionato, abbiamo preso tanti gol quanto l’Inter e la Lazio. Noi lavoriamo per migliorare, a volte sono cose che non sono tattiche. Il problema di Bratislava non è tattico, ma di lettura e momento individuale. Continuiamo a lavorarci, su lettura e tecnica individuale. I giocatori lo capiscono. È importante lavorare sul problema. Abbiamo vinto. Va tutto bene? No. Quando lavoriamo sul problema avuto in partita la squadra ha una risposta positiva”. LA STRATEGIA SU LEAO: “Gli allenatori hanno diverse strategie. Io ne ho usate due. Una non ha avuto risultati, l’altra mi sembra di sì. Sono molto soddisfatto della reazione di Rafa all’essere in panchina. Ma voglia continuità. La squadra ha bisogno di questo Rafa”.

Rafael Leao

L’Empoli, il fattore difesa e il distacco dal quarto posto

Sull’avversario Fonseca mette in guardia i suoi e sottolinea: “Possiamo dire che le squadre devono avere due facce offensiva. Se affrontiamo Juve e Slovan è una faccia. Adesso dobbiamo avere un’altra faccia per affrontare Empoli e Atalanta. Qual è questa faccia Devo dire che sono due forma diverse di attaccare. Quando affrontiamo una squadra come l’Empoli ci sono cose più importanti rispetto a quando affrontiamo la Juve. Quali sono queste cose? Non posso dirlo. L’Empoli domani sarà molto difficile, sono molto aggressivi nel momento difensivo. Non prendono gol, sono la quarta miglior difesa in questo momento. Sarà difficile”. CAPITOLO DIFESA: “È chiaro che ho una coppia più stabile di altre. Ma dobbiamo capire anche che abbiamo tante partite, non possiamo giocare con gli stessi. Matteo era infortunato, ha giocato una partita, dopo l’infortunio era difficile fargliene giocare un’altra. So che è importante far giocare gli stessi nella linea difensiva, il problema è che abbiamo tante partite e quando ci sono infortuni dobbiamo gestire. Una gestione, in questo momento, quasi obbligatoria. Siamo felici, ma non abbiamo quasi nessun infortunio. Non voglio parlarne, ma è molto molto positivo. Ed è così anche perché abbiamo questa gestione”. DISTACCO DI 9 OUNTI DAL QUARTO POSTO: “Non posso dire altre cose, mi piacerebbe avere più punti. Ma vado avanti con positività”.

Fonseca sotto pressione?

“Per questo dico che sono esperto, non sono stato ancora lì su (sorride, ndr). È difficile per la squadre che sono indietro, la pressione di vincere è molto meglio. C’è comunque sempre pressione. La squadra che è prima, il Napoli ora sente grande pressione: c’è sempre pressione. Magari per me ora è una pressione diversa da quella del Napoli. Qui si lavora tanto ma io dormo sempre molto bene. Non dormo tante ore, ma le ore che dormo le dormo molto bene. Ho un bambino di un anno… È l’unica forma di non dormire bene (sorride, ndr).

LEGGI ANCHE Daniel Maldini-Milan, l’asse Ibra-Galliani potrebbe riservare sorprese: “pronto” il doppio colpo dal Monza

Leggi l’articolo completo Milan-Empoli, Fonseca: “E’ importante lavorare sul problema”. Poi svela la “strategia” su Leao, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG