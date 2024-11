Da inizio stagione avvezzo a cambiare praticamente ad ogni partita il tecnico portoghese valuta la situazione degli uomini a disposizione e per domani ha in mente una formazione già delineata.

Sabato 30 novembre, alle ore 18:00, il verde prato dello storico stadio ‘San Siro’ farà da cornice al confronto tra il Milan guidato da Paulo Fonseca e l’Empoli di Roberto D’Aversa, in occasione della 14^ giornata della Serie A 2024/2025.

Questo incontro si preannuncia carico di tensione per un Milan che stenta a trovare continuità di gioco e risultati davanti al suo pubblico che, anche nell’ultimo match contro la Juventus, non ha perso occasione per dimostrare il suo disappunto.

Ennesimo bivio

L’aspettativa per questo incontro è alta, sia per i tifosi del Milan che per la compagine toscana. L’Empoli arriva a questa sfida con l’intento di mettere in difficoltà i padroni di casa, cercando di sfruttare ogni minima occasione per portare a casa punti pensanti. La partita si annuncia quindi come un appuntamento in cui strategie, talento e colpi dei singoli si fonderanno alla ricerca di un buon calcio. L’attenzione sarà focalizzata anche sulle scelte tattiche del Milan, specialmente dopo l’ultimo risultato positivo anche se col minimo scarto in Champions League ed il deludente pareggio in campionato con la Juventus.

I probabili undici rossoneri

Le formazioni in vista del match rivelano qualche sorpresa da parte del Milan dopo l’ultima partita di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Nonostante una vittoria non del tutto convincente, il tecnico Paulo Fonseca sembra fiducioso nel recuperare due figure chiave della squadra. In porta, Mike Maignan è una certezza mentre la linea a quattro sarà composta da Emerson Royal, rientrante a destra dopo aver ceduto il posto a Davide Calabria nell’ultimo match, e da Theo Hernandez sul lato opposto. I centrali saranno Malick Thiaw e Matteo Gabbia, una coppia che promette solidità ed attenzione. A centrocampo, il tandem Youssouf Fofana-Tijjani Reijnders è intoccabile, mentre sulla trequarti agiranno giocatori di grande talento e velocità come il rinato Rafael Leao, l’insostituibile Christian Pulisic e un Samuel Chukwueze da cui ci si aspetta di più. Davanti, Alvaro Morata sará l’unica punta alla ricerca di gol che fino ad ora sono arrivati col contagocce.

Samuel Chukwueze

Un match da vincere

I pronostici pendono verso un Milan che cercherà di imporsi fin dai primi minuti, puntando sull’aggressività in fase offensiva e su un possesso palla qualitativo. D’altra parte, l’Empoli non si presenterà certamente a San Siro con l’intenzione di recitare un ruolo secondario, e potrebbe approfittare di ogni distrazione dei rossoneri per cercare di sorprendere con la coppia d’attacco Colombo-Pellegri in buone condizioni. Al netto della situazione attuale il Milan non ha comunque alibi in un match che per i rossoneri deve significare solo una cosa: vittoria.

