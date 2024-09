Antonio Cassano ha difeso il neo tecnico rossonero Fonseca, addossando piuttosto alla squadra le colpe dei cattivi risultati.

L’ex stella del calcio italiano, Antonio Cassano, noto per non avere peli sulla lingua, ha recentemente sollevato delle questioni riguardanti il Milan entrando a gamba tesa nella polemica in merito alla competenza e abilità di Fonseca di guidare una grande squadra come quella rossonera. Come sempre, e come è immaginabile, FantAntonio non è stato banale, anzi, offrendo un punto di vista decisamente forte e controcorrente.

Il parere sulla squadra

Antonio Cassano ha espresso un giudizio sul Milan dal punto del gioco espresso. L’ex Inter ha evidenziato che “Il Milan come squadra ha fatto bene la partita, soprattutto il primo tempo. La cosa fondamentale in questo momento, siccome tante persone giudicano il lavoro di Fonseca…per me parla bene, è una persona per bene, a livello comunicativo è sempre chiaro onesto, è un buon allenatore”. Dalle parole di Cassano è facile leggere stima e ammirazione per il tecnico rossonero, a dispetto di una partenza decisamente sottotono.

Milan

Il parere su Fonseca

Per quanto riguarda invece i temi di natura tattica, Cassano ha messo in evidenza e in luce che “l’anno scorso è arrivato quarto con la miglior difesa del campionato francese. È stato il secondo o terzo miglior attacco in Francia. Vuole giocare da squadra a pressing alto. Se vuol fare questo gioco è obbligatorio che 11 giocatori si devono muovere insieme e correre tutti”. Un monito quindi forte e deciso alla squadra a seguire maggiormente il tecnico, a fare meno le prime donne, e correre decisamente molto di più e meglio.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG