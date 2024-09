Cassano non le manda a dire a Cardinale ed evidenzia quanto sia stata sbagliata la scelta di mandare via Maldini per l’acquisto di De Ketelaere.

L’ex stella del calcio italiano, Antonio Cassano, noto per non avere peli sulla lingua, ha recentemente sollevato delle questioni riguardanti il Milan e, più specificatamente, Gerry Cardinale, proprietario del Milan e di RedBird. Le sue osservazioni sono come sempre condite da parole taglienti, al punto da generare sempre accesi dibattiti. Tutto ciò è avvenuto durante il programma ‘Viva El Futbol’, in cui FantaAntonio non si è risparmiato, ancora una volta.

Lo sfogo a difesa di Maldini

“Cardinale ha parlato tre minuti a Maldini e gli ha dato il benservito. Questi arrivano da in c**o alla luna, non sanno dove sono capitati e vogliono fare i padri padroni. Ma il calcio è un’altra roba. Non è l’America, dove il calcio è quasi zero. Lui è arrivato e ha dato il ben servito a Maldini perché ha preso De Ketelaere. Ha preso un campione, un campione. Vedrete che arriveranno dalla Spagna, dall’Inghilterra e dalla Germania e te lo chiederanno. Sono contento che all’Atalanta ha trovato un allenatore che lo fa rendere”.

Charles De Ketelaere

L’accusa a Leao

“Questo è il sesto anno che Leao fa al Milan. Io ho visto un minimo di continuità solo nei 3/4 mesi prima della conquista dello Scudetto, per gli altri 5 anni e mezzo è stato quello che vediamo oggi. Perché dovrei dire che è un campione o un potenziale fuoriclasse se fa sette partite decenti, e poi fa male per gli altri cinque anni? Per me è una cosa inconcepibile“.

