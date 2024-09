Fonseca conferma in blocco la squadra vincente contro il Venezia, ad eccezione della difesa dove potrebbe cambiarne la metà.

L’incontro tra il Milan e il Liverpool di Champions League promette di essere uno dei match più affascinanti e seguiti dell’intero torneo. I riflettori si accendono a San Siro offrendo agli spettatori anche qualche sorpresa nelle formazioni. Se dal centrocampo in su Fonseca conferma gli interpreti del 4-0 contro il Venezia, in difesa potrebbe esserci una mini rivoluzione.

Fonseca cambia mezza difesa

La formazione anti-Liverpool è pressoché fatta in casa Milan. Pochi dubbi per Fonseca nella scelta degli uomini per scardinare il muro dei Reds. Dubbi invece che riguardano tutti la difesa, reparto in cui il mister rossonero potrebbe cambiare ben due interpreti su quattro rispetto all’ultima uscita stagionale. Tomori dovrebbe tornare al centro della difesa in coppia con l’inamovibile Pavlovic. In fascia destra invece spazio a Calabria, seppur reduce da una contusione alla gamba destra.

Davide Calabria

Il retroscena su Calabria

La partecipazione di Calabria al match era stata messa in dubbio a causa di una diffida seguita da un’ammonizione ricevuta durante una partita di Europa League contro la Roma nella stagione passata. Normalmente, una tale circostanza avrebbe comportato una squalifica immediata. Tuttavia, un interessante giro di normative UEFA offre una svolta positiva per il terzino del Milan. Il quotidiano ‘Tuttosport’ rivela che, a seguito dell’eliminazione del Milan dall’Europa League, un articolo specifico del regolamento UEFA prevede l’annullamento automatico della squalifica. Questa norma permette così a Calabria di essere schierato senza restrizioni contro il Liverpool, una notizia che rafforza le opzioni tattiche a disposizione dell’allenatore Paulo Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata All. Fonseca.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All. Slot.

