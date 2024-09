Il Milan starebbe lavorando alla rescissione di Origi e Ballo-Touré. I due sono ormai fuori dal progetto di Fonseca e del club.

In un contesto sportivo in continua evoluzione, anche le grandi squadre come il Milan devono affrontare momenti di riflessione e cambiamento. La gestione della rosa e la scelta dei giocatori che meglio si adattano al progetto tecnico dell’allenatore di turno diventa cruciale per mantenere alte le performance e le ambizioni del club. Recentemente, la squadra rossonera ha messo in atto decisioni significative, volte a rinnovare il proprio impegno verso l’eccellenza e la competitività, soprattutto dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

Un nuovo inizio sotto la guida di Fonseca

Con l’arrivo di Paulo Fonseca alla guida tecnica, il Milan sembra aver ritrovato quella determinazione necessaria per ricominciare a incantare i suoi tifosi. La schiacciante vittoria contro il Venezia, coronata da quattro gol, non è stata soltanto un primo segnale di ripresa, ma anche la dimostrazione che, nonostante le incertezze e le critiche, la squadra ha la capacità di esprimersi a alti livelli. Elementi chiave come Theo Hernandez e Rafael Leao hanno brillato, zittendo le voci su un possibile allontanamento dal progetto tecnico del club.

Divock Origi-Jhon Janer Lucumi’ Bonilla

Cambiamenti in vista

Nonostante questi segnali positivi, vi sono nella rosa giocatori il cui futuro appare ormai lontano dal Diavolo. Fodé Ballo-Touré e Divock Origi rappresentano due casi emblematici di talenti che non hanno trovato il loro spazio all’interno della visione di Fonseca. I loro percorsi, sebbene ricchi di speranza al momento dell’arrivo a Milanello, non hanno portato ai risultati attesi, portando la dirigenza a considerare delle soluzioni drastiche come la rescissione consensuale dei contratti.

Il futuro di Origi e Ballo-Touré

La situazione contrattuale di questi due atleti riflette le complessità della gestione di una grande squadra. Ballo-Touré, in scadenza di contratto a giugno, sembra già avere un piede fuori dalla porta, mentre per Origi, legato al Milan fino al 2026, la questione appare maggiormente complessa. Entrambi inseriti nella rosa del Milan Futuro, la divisione Under 23 che disputa il campionato di Serie C, il loro allontanamento sembra ormai una certezza, simbolo di una strategia che cerca di allineare più strettamente il materiale umano ai piani di gioco prediletti dall’allenatore.

Implicazioni e strategie future

Il processo di rifondazione in atto al Milan sottolinea l’importanza di adeguare costantemente la squadra alle esigenze tecniche e tattiche dettate dall’allenatore. La decisione di separarsi da giocatori che non rientrano nel progetto sportivo non è mai semplice, ma è spesso necessaria per mantenere un ambiente competitivo e focalizzato sugli obiettivi del club. Inoltre, questi cambiamenti aprono la porta a nuovi talenti e strategie di mercato mirate a rafforzare l’organico in vista delle sfide future.

