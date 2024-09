E’ stato ucciso, nella giornata di ieri, un tifoso del Liverpool arrivato in Italia per vedere la partita di questa sera a San Siro.

Nella serata di ieri, una tragica vicenda ha colpito il mondo del calcio e non solo. Un tifoso irlandese del Liverpool, di 51 anni, ha perso la vita in circostanze strazianti vicino all’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo. L’incidente, che ha visto coinvolto il supporter dei Reds mentre cercava di attraversare l’autostrada A4, getta un’ombra di dolore e tristezza su un evento sportivo che avrebbe dovuto essere motivo di festa e aggregazione tra appassionati di calcio.

Una triste notte a Bergamo

Il prominenti quotidiani sportivi, tra cui la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, hanno dato notizia del decesso del tifoso, avvenuto lunedì sera in circostanze tragiche. Il supporter, la cui identità non è stata resa nota, è stato investito da un veicolo mentre tentava di attraversare la trafficata arteria stradale. Un gesto temerario, che ha purtroppo portato alle peggiori conseguenze.

Il viaggio per la Champions

Il fan del Liverpool era giunto in Italia da Manchester, accompagnato da altre due persone che, al momento del tragico evento, non erano presenti sulla scena. La sua destinazione era la città di Milano, dove si sarebbe dovuto tenere un incontro di Champions League tra il Milan e il Liverpool a San Siro. Un appuntamento importante, per il quale il 51enne irlandese aveva un biglietto in tasca, segno evidente della sua passione e del suo supporto per la squadra inglese.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le ricostruzioni fornite, il tifoso stava cercando di raggiungere l’hotel NH, dove avrebbe dovuto soggiornare. La scelta di attraversare l’autostrada A4, probabilmente dettata dalla speranza di abbreviare il cammino, si è rivelata fatale. Al momento del ritrovamento del corpo da parte delle autorità locali, i compagni di viaggio del tifoso non erano presenti.

Questo tragico evento solleva questioni importanti riguardo la sicurezza e le scelte di navigazione nei dintorni delle grandi arterie stradali, soprattutto in contesti non familiari e durante le ore serali. È essenziale ricordare sempre l’importanza della prudenza e dell’adozione di comportamenti sicuri, in vista di evitare tragedie come quella occorsa.

La comunità dei tifosi del Liverpool, così come quella sportiva internazionale, si stringe nel dolore per la perdita di uno dei suoi membri. Questo incidente funesto ricorda dolorosamente che, al di là della passione e dell’entusiasmo che lo sport è in grado di generare, la sicurezza e la vita umana restano i beni più preziosi.

